نقدم لكي بالتفصيل من خلال مقالنا اليوم طريقة لتفتيح البشرة السمراء من أول مرة واحصلي على بشرة بيضاء وأفتح عدة درجات، حيث أحد أحلام الفتيات والسيدات ذات البشرة السمراء الحصول على بشرة ناصعة البياض وهو ما سنوفره لكي بتكاليف بسيطة دون الحاجة لشراء الكريمات والمستحضرات الخاصة بتفتيح لون البشرة باهظة الثمن، فمن خلال تجربة أحد الطرق التي سنقوم بسردها اليوم والمواظبة عليها ستحصلين على درجة لون البشرة المطلوبة وتستغنين نهائياً عن وضع مساحيق التجميل التي تعرض البشرة للمشاكل مع مرور الوقت.

طريقة لتفتيح البشرة السمراء من أول مرة

يمكن الحصول على بشرة أفتح من خلال مكونات طبيعية ذات طبيعة غذائية تعمل على تغذية البشرة وإعطائها الفيتامينات المطلوبة بجانب قيامها بتفتيح البشرة السريع، فمن أكثر الوصفات الطبيعية التي أثبتت فاعليتها في تحقيق المرغوب منها ماسك الردة والترمس المطحون، ولكن قبل البدء في تحضير الماسك يتم تحضير المكونات التالية:

ملعقة كبيرة من الردة.

ملعقة كبيرة من الترمس المطحون.

مقدار من ماء الورد أو الحليب لعجن الماسك.

ماسك التبييض الفوري

يتم خلط كلاً من الردة والترمس المطحون معاً في البداية.

يتم إضافة ماء الورد ( للبشرة الدهنية) أو اللبن ( للبشرة العادية والجافة) إلى المكونات الجافة السابقة.

يتم مزج المكونات حتى تحصلي على قوام الماسك المتماسك.

ضعي طبقة مناسبة من الماسك على كامل الوجه والرقة وانتظري مرور 20 دقيقة

حتى تحقيق أقصى استفادة من الماسك.

عليكي تنظيف الوجه جيداً وإزالة الماسك بواسطة الماء الفاتر والغسول المناسب لنوع البشرة.

عليك تجفيف البشرة جيداً لمنع جفافها واحرصي على وضع واستخدام الماسك مرتين على الأقل في الأسبوع لنتائج جبارة في التفتيح.

طريقة عمل ماسك لتفتيح البشرة السريع

ماسك العسل والأفوكادو يعد طريقة لتفتيح البشرة السمراء من أول مرة وقد أثبتت التجارب الفعلية ذلك، كما أنها يلائم كافة أنواع البشرة، ويتم تحضيره كما يلي: