سواد 20 سنة سيزول.. خلطة لتبيض اليدين بالقهوه وتزيل التجاعيد لأيادي راقية كالأميرات ودللي نفسك

خلطة لتبيض اليدين بالقهوه نعرضها عليكم من خلال السطور القادمة حيث تعد القهوه من المواد الطبيعية التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين الذي يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في التخلص من التصبغات، كما تفيد القهوة البشرة من خلال الفيتامينات المتواجدة بها؛ لذا عليكم تجربة هذه الوصفة للحصول على يدين فاتحتين بأكثر من ثلاثة درجات.

خلطة لتبيض اليدين بالقهوه

تعد القهوة من المواد التي تساعد في علاج الكثير من مشاكل البشرة وخاصةً مشكلة التصبغات ومشكلة جفاف اليدين؛ لذا نقدم لكم طريقة تساعد في الترطيب الجيد للبشرة وتفتيحها في نفس الوقت وذلك بالطريقة التالية:

المكونات

ملعقتين كبيرتين من القهوة.

ملعقتين من اللبن الحليب.

ملعقتين كبيرتين من السكر الخشن.

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

ضعي القهوة في علبة من البلاستيك وأضيفي إليها الحليب وقلبيه حتى تذوب القهوة.

ضعي السكر عليهم واخلطي جيدًا.

أضيفي إليهم زيت الزيتون وقومي بالمزج الجيد.

عليك بالتخلص من الأوساخ العالقة على بشرة يديك؛ وذلك بغسلها بشكل جيد.

ضعي الخليط الذي قمتي بتحضيره على يديك واتركيه حتى يصبح جافًا.

قومي بفرك يديك جيدًا لتتخلصي من الجلد الميت المتصبغ.

اغسلي يديك جيدًا وكرري الاستخدام من مرتين إلى ثلاثة كل أسبوع.

فوائد القهوة البشرة

تدخل القهوة في العديد من الوصفات المناسبة للبشرة والتي تساعد في التخلص من الكثير من مشكلاتها، من أهم هذه الفوائد ما يلي:

يمكن استخدامها في وصفات مختلفة للتخلص من التجاعيد الموجودة على اليدين.

تستخدم القهوة في بعض وصفات ترطيب البشرة العميق.

يمكنك استخدامها من أجل تفتيح اليدين مع دخولها في العديد من الخلطات الطبيعية والتي تكون هي المكون الأساسي بها.

تساعد القهوة في شد الجلد، والتخلص من الترهلات الموجودة به.

يمكن استخدامها من أجل الحصول على بشرة نضرة.

في نهاية مقال خلطة لتبيض اليدين بالقهوه فقد قدمنا لكم وصفة من أكثر الوصفات المجربة في تفتيح اليدين كما عرضنا عليكم أهم الفوائد التي يمكن للفرد استخدامها في التخلص من العديد من المشكلات التي تواجه البشرة؛ لذا عليك استخدام هذه الوصفة السحرية.