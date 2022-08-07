نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلوة المقلاة السائلة في 10 دقائق بدون زيت ولا زبدة في المقال التالي

حلاوة المقلاة السريعة، هل ترغبين في تحضير حلوى سريعة بمكونات سهلة وبسيطة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فكل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية لتحضير حلاوة المقلاة السريعة في 10 دقائق فقط وبمكونات سهلة وبسيطة وموجودة في كل مطبخ. مقادير حلاوة المقلاة السريعة 3 بيض بدرجة حرارة الغرفة.

¾ كوب سكر أبيض.

1 ½ كوب دقيق.

1 ½ ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

3 ملاعق كبيرة كاكاو بودرة غير محلي.

½ كوب حليب.

4 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

ملعقة صغيرة فانيلا.

ملعقة كبيرة خل أبيض. مقادير طبقة الحشو: باكو كريمة شانتيه.

½ كوب حليب بارد جدا.

½ كوب سكر بودرة. طريقة تحضير حلاوة المقلاة السريعة ضعي 3 بيضات في وعاء عميق، ثم قومي بإضافة ملعقة صغيرة فانيلا وملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

اخلطي جميع المكونات السابقة جيدًا حتى تمتزج معاً وتكون طبقة خفيفة من الرغوة.

ضيفي ¾ كوب سكر أبيض واستمري في خلط جميع المكونات بالمضرب الكهربائي.

ثم قومي بإضافة نصف كوب من الحليب و4 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

أنخلى المكونات الجافة من الدقيق ولبيكنج بودر والكاكاو، ثم ضعي كوبا من الدقيق الأبيض على المكونات السابقة وابدئي في الخلط مرة أخرى.

بعد ذلك ضعي ملعقة ونصف صغيرة من البيكنج بودر و3 ملاعق كبيرة كاكاو بودرة غير محلي.

اخلطي المكونات لمدة قصيرة، حتى يصبح الخليط بسمك مناسب وخال من أي تكتلات.

ضعي الخليط السابق في كيس الحلويات، ثم ضعي مقلاة على نار هادئة.

قومي بتقسيم الخليط بالحجم المناسب لاختيارك، وقومي بقلبه على الجانب الأخر حتى ينضج تمامًا.

أخرجي قطع الحلوى من المقلاة وضعيها بطبق حتى تبرد، ثم قومي بتحضير طبقة الحشو. طريقة تحضير طبقة الحشو ضعي باكو من كريم الشانتيه في وعاء للخفق، ثم قومي بإضافة نصف كوب من الحليب البارد، وتخفقين المكونات بالمضرب الكهربائي لعدة دقائق.

قومي بإضافة السكر البودرة واستمري في الخفق حتى تحصلي على قوام سميك ومتماسك.

ضعي الكريمة في كيس التزيين، ثم قومي بوضع كمية قليلة على نصف قطع الحلوى الموجودة.

بعد ذلك قومي بوضع كل قطعة على قطعة الأخرى، بحيث تكون الكريمة في المنتصف. عمر شويل - جدة حلوة المقلاة السائلة في 10 دقائق بدون زيت ولا زبدة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حلوة المقلاة السائلة في 10 دقائق بدون زيت ولا زبدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.