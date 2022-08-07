مش هاتصدقي النتيجة.. كريم طبيعي لتبيض اليدين والرجلين وتوريدهما من أول مرة كالسحر وإطلالة ملكية

كريم طبيعي لتبيض اليدين والرجلين سوف نعرضه عليكم وبمواد مجربة من قبل، حيث أن أكثر الكريمات المستخدمة في التبييض يوجد بها نسب من المواد التي تساعد في التفتيح ولكن على المدى البعيد تؤدي إلى الضرر بخلايا البشرة، ولأننا نعرف أنك تحلمين ببياض سريع ليديك ورجليك سوف نعرض لك أهم الطرق الفعالة.

كريم طبيعي لتبيض اليدين والرجلين

أعرف أن أغلب الأشخاص يتعرضون للشمس لفترات طويلة مما يمنحهم بشرة داكنة اللون بعكس اللون الطبيعي للبشرة، لذا فإن مساعدتكم هي مهمتنا حيث نعرض عليكم الوصفات الطبيعية التي تمكنكم من استعادة لون البشرة الطبيعي فيما يلي:

المكونات

ربع كوب من زيت الزيتون الأصلي.

ربع كوب من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من اللبن النيدو.

ربع كوب من نشا الذرة.

طريقة التحضير

في البداية وجب التنويه أن هذا الكريم من الكريمات الطبيعية التي تمنح البشرة فائدة كبرى لما بها من مواد تساعد في نضارة البشرة.

ويمكنك استخدام هذا الخليط الكريمي على الوجه والرقبة أيضًا.

عليك في البداية وضع نشا الذرة مع الدقيق الأبيض وخلطهم جيدًا معًا.

يوضع اللبن النيدو عليهم وعليك التقليب الجيد.

في هذه الخطوة اسكبي زيت الزيتون عليهم مع التقليب المستمر حتى يصبح الخليط أشبه بالكريم.

اغسلي المنطقة المراد تفتيحها سواء الرجل أو القدم، وحبذا أن وضعتيها في كمية مناسبة من الماء الدافئ لمدة ربع ساعة.

جففي المكان جيدًا ثم افردي الخليط عليه، وعليك جعله متساويًا حتى تتشربه البشرة.

الآن اتركي الكريم على وجهك لمدة تتراوح ما بين الربع والثلث ساعة.

في هذه الخطوة عليك بغسل المكان جيدًا بالماء الدافئ.

جففي وجهك جيدًا بالمنشفة الخاصة به.

يمكنك الاحتفاظ بهذا الكريم في علبة محكمة الغلق وضعيها في الثلاجة، واستخدميها في الوقت الذي تريدينه.

كرري استخدام هذا الماسك ثلاثة مرات كل أسبوع.

في نهاية مقال كريم طبيعي لتبيض اليدين والرجلين فقد عرضنا طريقة عمل كريم النشا وزيت الزيتون فهذه المواد ليست للتفتيح فقط بل تساعد في الترطيب العميق للبشرة وخاصةً زيت الزيتون، كل ما عليك هو المواظبة على استخدام الكريم في الأوقات المناسبة.