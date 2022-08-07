يحبس رطوبة شفتيك ويجعلها ناعمة ويشكل طبقة دهنية على جلد الشفاه، زيت جوز الهند مركب سحري للشفاه

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رياض - احمد صلاح -

فوائد استخدام زيت جوز الهند كمرطب للشفاه

زيت جوز الهند مرطب طبيعي، يحبس رطوبة شفتيك ويجعلها ناعمة ونضرة. يشكل زيت جوز الهند طبقة دهنية على جلد الشفاه، ويقلل من تبخر الماء والجفاف الناتج عن عوامل التغير في المناخ. يحتوي زيت جوز الهند على عامل حماية من الشمس (SPF)، وبالتالي فهو واقي طبيعي من الشمس، يحمي بشرة شفتيك الحساسة من أشعة الشمس الضارة. زيت جوز الهند مضاد للجراثيم ويمنع نمو البكتيريا، الفطريات والجراثيم الأخرى على الشفاه المتشققة. يهدئ زيت جوز الهند بشرتك ويعالج تشقق الشفاه وتقليل أي التهاب بها. يحفز زيت جوز الهند إنتاج مادة الكولاجين، مما يساعد على إصلاح الجلد وعلاج الشفاه التالفة.

كيف يمكن استخدام زيت جوز الهند كمرطب للشفاه

خصائص الترطيب العلاجية والطبيعية لزيت جوز الهند تجعله بديلاً سهلاً لمرطبات الشفاه العادية التي يمكنكِ أن تشتريها من المتجر ويمكنك دهن زيت جوز الهند إما مباشرةً على شفتيك أو بعد خلطه مع مكونات أخرى لتحضير مرطب شفاه مخصص لكِ.

ويمكنك استخدام أياً من مرطبات الشفاه التالية لعلاج الشفاه الجافة والمتشققة، وسيدوم مفعولها معكِ طوال اليوم.

مرطب أساسي بزيت جوز الهند

المكونات:

ملعقة صغيرة زيت جوز الهند

ملعقة صغيرة من الفازلين

طريقة التحضير والاستخدام:

قومي بإذابة الفازلين إما عن طريق تسخين الفازلين في مقلاة أو في المايكرويف امزجيه بزيت جوز الهند. اسكبي المزيج في وعاء واتركيه يتصلب لمدة 20-30 دقيقة. استخدمي المرطب على الشفاه بعد ذلك.

مرطب الشفاه بزيت جوز الهند وزبدة الكاكاو

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة من زبدة الكاكاو المبشورة

طريقة التحضير والاستخدام:

ذوبي زبدة الكاكاو على النار، ثم أضيفيها إلى زيت جوز الهند واخلطيهم جيداً. اسكبي المزيج في وعاء واتركيه يتجمد لمدة نصف ساعة تقريباً.

مرطب الشفاه بزيت جوز الهند وزيت الجوجوبا

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

5 قطرات من زيت الجوجوبا

طريقة التحضير والاستخدام:

قومي بإذابة زيت جوز الهند واضيفي له زيت الجوجوبا، واخلطيهم جيداً اسكبي المزيج في وعاء واتركيه يتجمد لمدة 20-30 دقيقة قبل الاستخدام.

مرطب الشفاه بزيت جوز الهند والصبار

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

نصف ملعقة كبيرة من شمع الخرنوبا

ملعقة صغيرة من جل الصبار

طريقة التحضير والاستخدام:

قومي بإذابة زيت جوز الهند و شمع الخرنوبا في إناء على نار خفيفة اتركي الخليط يبرد أضيفي جل الصبار إلى المزيج واخلطيهم جيداً. اسكبي الخليط في وعاء واتركيه حتى يتجمد قبل الاستخدام.

مرطب الشفاه بزيت جوز الهند وزيت الزيتون

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة من الخرنوبا

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

طريقة التحضير والاستخدام:

قومي بإذابة زيت جوز الهند، شمع الخرنوبا وزيت الزيتون في مقلاة على نار خفيفة واخلطيهم جيداً. صبي الخليط في وعاء واتركيه يبرد تماماً حتى يتصلب.

مرطب الشفاه بزيت جوز الهند والفانيليا

المكونات:

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة من شمع الخرنوبا

نصف ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

طريقة التحضير والاستخدام:

قومي بإذابة زيت جوز الهند وشمع الخرنوبا في مقلاة على النار أضيفي إلى المزيج خلاصة الفانيليا واخلطيهم جيداً اسكبي المزيج في وعاء واتركيه حتى يتجمد.

مرطب الشفاه بزيت جوز الهند وزبدة الشيا

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة من شمع الخرنوبا

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا

طريقة التحضير والاستخدام:

ذوبي زيت جوز الهند، شمع الخرنوبا وزبدة الشيا في مقلاة، اخلطي المزيج جيداً. صبي الخليط في وعاء واتركيه حتى يتجمد.

مرطب الشفاه بزيت جوز الهند وزيت فاكهة النخيل الأحمر

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

ملعقة صغيرة من زيت ثمار النخيل الأحمر

طريقة التحضير والاستخدام:

قومي بإذابة زيت جوز الهند في مقلاة على النار، واضيفي له زيت ثمار النخيل الأحمر. اخلطي المزيج جيداً، ثم اسكبيه في وعاء واتركيه حتى يتجمد قبل الاستخدام.

مرطب الشفاه بزيت جوز الهند واللافندر

المكونات:

ملعقة كبيرة ونصف من زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة من شمع الخرنوبا

10 قطرات من زيت اللافندر الأساسي

طريقة التحضير والاستخدام:

قومي بإذابة زيت جوز الهند وشمع الخرنوبا في مقلاة على نار خفيفة أضيفي زيت اللافندر إلى المزيج واخلطيهم جيداًاسكبي الخليط في وعاء واتركيه حتى يتجمد.