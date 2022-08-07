نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبييض فوري لسواد الرقبة وصفة الكركم السحرية لتبييض وتفتيح البشرة والرقبة بسرعة وامان في المقال التالي

يعد الكركم هو من افضل الاعشاب الطبيعيه التي يمكن استخدامه في العديد من الاستخدامات المتنوعة، فيمكن ان نستخدمه في الطعام ليعطي له مذاق جميل ومختلف ويمكن أيضا استخدام الكركم خلطة طبيعية تساهم بشكل فعال في تبييض الوجه والرقبة، وذلك لما يحتويه الكركم على عناصر طبيعية تكون مفيدة للبشرة حيث يعمل على إزالة البقع الداكنة التي توجد في البشرة او ازالة اي تصبغات موجودة بها. وصفة الكركم لتبييض الوجه والرقبة وصفة الكركم وعصير الليمون المقادير ملعقة كبيرة من عصير الليمون نستخدمه اذا كانت البشرة عادية أو دهنية.

ملعقة كبيرة من عصير الخيار ونستخدمه للبشرة الجافة.

ملعقة كبيرة من الكركم المطحون. طريقة التحضير: نأتي بوعاء عميق ثم نضع به ملعقة كبيرة من عصير الليمون ثم نضيف عليه ملعقة كبيرة من عصير الخيار اذا كانت نوع البشرة جافة ثم نضيف عليهم ملعقة كبيرة من الكركم المطحون و ندمجهم مع بعض جيدا حتى يصبح ذا قوام متجانس. نغسل الوجة والرقبة قبل وضع الخلطة عليها حتى تكون خالية تماما من أي شوائب بها ويتم تجفيفها. نفرد الخلطة على الوجه والرقبة ونوزعها جيدا بشكل كامل على البشرة ثم نتركها لمدة ربع ساعة. نشطف الوجه والرقبة جيدا باستخدام الماء البارد حتي تعمل على غلق المسام البشرة. يجب أن نتبع استخدام تلك الوصفة بشكل يومي حتى نحصل على نتائج مذهلة. وصفة الكركم والعسل والحليب المقادير: ملعقة صغيرة من الكركم المطحون.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

ملعقة صغيرة من الحليب السائل. طريقة التحضير: نخلط ملعقة صغيرة من الكركم المطحون في إناء صغير ثم نضيف اليه ملعقة صغيرة من العسل الابيض ونضع معهم ملعقة صغيرة من الحليب السائل و ندمجهم مع بعض حتي يتم تجانسهم ونحصل على قوام متماسك. نضع الخلطة على الوجه والرقبة بشكل جيد ثم نتركها لمدة نصف ساعة حتى تمتص البشرة للخلطة.

نشطف الوجه والرقبة بالماء البارد جيدا حتى نتخلص من آثار الخلطة. نتبع تكرار تلك الوصفة علي الاقل ثلاث مرات أو أربع مرات من كل أسبوع حتى نحصل على نتيجة مرضية. عمر شويل - جدة تبييض فوري لسواد الرقبة وصفة الكركم السحرية لتبييض وتفتيح البشرة والرقبة بسرعة وامان - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تبييض فوري لسواد الرقبة وصفة الكركم السحرية لتبييض وتفتيح البشرة والرقبة بسرعة وامان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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