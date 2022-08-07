نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قولي وداعا لشراء كريم الاساس طريقة عمل كريم الاساس السائل في المنزل بمكونات طبيعية وامنة على البشرة في المقال التالي

نجد أن جميع النساء يحرصن على الظهور دائما بمظهر لائق بهم حتى ظهور الكثير من جمالهم، فيستخدمون الكثير من مستحضرات التجميل والميك اب حتى يبرز جمالهم ومن أهم اساسيات المكياج هو استخدام كريم الأساس فنجده في اي شنطة ميك اب لا تخلو منه، ويوجد كريم الأساس في السوق بمختلف الانواع والماركات المختلفة، ويمكن تحضير كريم الأساس في المنزل بأبسط الطرق. طريقة عمل كريم الأساس السائل في المنزل المقادير: ملعقة كبيرة من زيت اللوز أو زيت الجوجوبا على حسب الرغبة.

ملعقتين كبيرتين من كريم مرطب للبشرة.

ملعقة صغيرة من الأساس المجفف.

عدد قطرتين من زيت البابونج.

ملعقة صغيرة من زيت الخزامي.

استخدام علبة صغيرة محكمة الغلق. طريقة التحضير: ناتي ببوله صغير ونضع بها ملعقة كبيرة من زيت اللوز أو زيت الجوجوبا على حسب الرغبة ثم نضيف اليها ملعقتين كبيرتين من كريم مرطب. نقوم بإضافة ملعقة صغيرةٍ من الأساس المجفف على مكونات الزيت و ندمجهم مع بعض حتي يتم تشكيل عجينة مرنة. نضع على خليط الزيت عدد قطرتين من زيت البابونج وملعقة صغيرة من زيت الخزامى حتي تعطي ريحة عطرية لكريم الاساس. نفرد جزء صغير من كريم الأساس على البشرة كنوع من اختبار الكريم مناسب لنوع البشرة ولونها أم لا. نفرغ خليط كريم الأساس في عبوة صغيرة محكمة الغلق و نقوم بتخزين الكريم في أي مكان يكون بارد او مكان جاف. طريقة كريم الاساس المنزلي المقادير: نصف ملعقة صغيرة من زبدة الشيا.

نصف ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا.

ملعقة صغيرة من البودرة.

إحضار عبوة زجاجية صغيرة محكمة الغلق. طريقة التحضير: نخلط في اناء صغير نصف ملعقة صغيرة من زبدة الشيا ثم نضيف عليها نصف ملعقة صغيرةٍمن زيت الجوجوبا ونقلبهم مع بعض ونضع ملعقة صغيرة من البودرة ثم نضع الاناء علي البخار لعمل حمام مائي. نقوم بتسخين جميع مكونات كريم الأساس مع بعضها وندمح تهم من خلال تحريكه حتى يصبح الخليط ذات قوام متجانس. نضع خليط كريم الأساس في عبوة صغيرة زجاجية ونتركها حتي يتم تبريدها تماماً.

ثم نقوم بتغطية العبوة الزجاجية بغطاء محكم الإغلاق ويتم تخزينه لفترة من. الوقت قد تتجاوز الأسابيع. عمر شويل - جدة قولي وداعا لشراء كريم الاساس طريقة عمل كريم الاساس السائل في المنزل بمكونات طبيعية وامنة على البشرة - ثقفني

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