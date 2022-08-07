نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرياتين قوي لفرد اصعب خصلات الشعر من مواد طبيعية ومن مرة واحده فرد حقيقي للشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من السيدات عن خطوات تحضير الكرياتين في المنزل بدلًا من أن يتم التوجه إلى صالات التجميل وبالتالي اهدار الوقت.

ويمكن بكل سهولة الآن تحضير الكرياتين في المنزل بالاعتماد على المواد الآمنة والمعالجة واستطعنا من خلال مقالنا التالي أن نقدم إليكم طريقة عمل الكرياتين في المنزل.

افضل الطرق للحصول على كرياتين في المنزل

طريقة عمل الكرياتين في المنزل

يتم تحضير الكرياتين في المنزل بخطوات بسيطة وإليكم الأدوات المستخدمة في ذلك:

ملابس قديمة يتم وضعها على الأكتاف. فرشاة لصبغ الشعر. أدوات الكرياتين. شامبو الكرياتين. مجفف شعر. غطاء للرأس. دبابيس للشعر.

خطوات فرد الكرياتين في المنزل:

يتم فرد الشعر بالكرياتين في المنزل بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية الخطوات:

أولًا يتم غسل الشعر والتأكد من تخلصه من كافة الزيوت أو الدهانات ثم يتم الاعتماد على شامبو الكيراتين في تنظيف الشعر.

بعد ذلك يتم غسل الشعر جيدًا من بقايا الشامبو.

ثم يتم قراءة كافة التعليمات المتواجدة على العبوة وهناك أنواع من الكيراتين التي قد تحتاج إلى تجفيف الشعر بصورة تامة.

وهناك بعض الأنواع التي تحتاج إلى أن يكون الشعر مبلل أو رطب مع القيام بتقسيم الشعر إلى الكثير من الخصلات.

وبالتالي نتأكد من أن الكيراتين قد توزع على الشعر بصورة سليمة ويتم تثبيت كافة الصلات باستخدام دبابيس الشعر.

يتم ارتداء الفوطة والقفازات ثم يتم وضع مكونات العبوة في إناء وبالاعتماد على فرشاة الصبغة.

ثم يتم توزيع الكرياتين على كافة أجزاء الشعر بداية من الجذور لحين الأطراف.

بعد ما يتم الانتهاء من توزيع الصبغة على كافة خصل الشعر يتم تمشيط الشعر بالمشط أكثر من مرة لحين أن يتم التخلص من الكمية المتبقية.

يتم تغطية الشعر لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك يتم تجفيف الشعر بالاعتماد على مجفف الشعر وبالتالي يتم تجفيف كافة أجزاء الشعر بصورة كاملة.

ثم يتم فرده بالمكواة ويتم تركه دون أن يتم غسله لمدة ثلاثة أيام.

ماهي فوائد الكرياتين للشعر

يقدم الكرياتين للشعر الكثير من الفوائد التي من بينها كلًا من التالي:

يعمل على الكرياتين على جعل الشعر يبدو بمظهر مميز، كما يعمل على فرد كافة خصلات الشعر بصورة طبيعية وبالتالي يبدو أكثر ليونة ونعومة.

كما يعمل الكرياتين على تقليل تقصف الشعر.

وصفة لعمل الكرياتين في المنزل

يتم تحضير الكرياتين في المنزل بمكونات بسيطة كالليمون وجوز الهند وإليكم خطوات تحضيره:

مكونات الوصفة:

ربع كأس من حليب جوز الهند

ملعقة من عصير الليمون.

خطوات التحضير