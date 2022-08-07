نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الدجاج المشوي بتتبيلة الزبادي اللذيذة وسر التسوية بطعم أحلى من المطاعم في المقال التالي

الدجاج المشوي من ألذ الأكلات التي تقدم في العزومات مع مجموعة مختلفة من السلطات والأرز البسمتي ولكن لكل تتبيلة طعم مختلف، وإضافة الزبادي على التتبيلة يجعل لحم الدجاج محتفظ بالسوائل داخله ويزيد من القيمة الغذائية للوجبة واليوم نقدم لكم تتبيلة جبارة لعمل الدجاج المشوي في البيت بطعم أحلى المطاعم. طريقة عمل الدجاج المشوي بتتبيلة الزبادي المكونات: دجاجة كاملة مقطعة.

كوب زبادي.

ربع كوب زيت.

ربع كوب عصير ليمون.

ربع كوب صلصة.

ملعقة كبيرة عسل أبيض.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

ملعقة بصل بودرة.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة صغيرة زعتر مجفف.

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة مطحونة. طريقة التحضير: نجهز وعاء كبير ونضيف بداخله الزبادي مع الصلصة والبهارات وباقي المكونات ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات.

نغسل الدجاج جيدا بالملح والطحينة حتى يصبح طعمها مميز ثم نضعها في التتبيلة السابقة وبين الجلد أيضا ونتركها في الثلاجة ليلة كاملة.

يمكن تسوية الدجاج بعدة طرق ومنها وضع الدجاج على الشواية من منطقة الجلد وفي الأسفل نضع صينية بها ماء ساخن والقليل من التتبيلة.

حتى تنضج وتأخذ اللون المطلوب أو نضع الدجاج في الكيس الحراري مع التتبيلة وقطع خضار مشكلة ونقوم بعمل ثقوب داخل الكيس.

ويترك في فرن ساخن حتى تنضج ثم تقدم مع أرز مصري أو عيش بلدي وطبق سلطة خضراء كبيرة وسلطة طحينة ومخلل وبالهنا والشفا. الدجاج المشوي في الفرن المكونات: دجاجة كاملة.

بصلة مبشورة.

علبة زبادي.

2 ملعقة صلصة.

سماق.

كاري.

زيت.

خل.

زعتر ناشف.

شطة.

عصير ليمون. طريقة التحضير: نضع البصل في الكبة أو نقوم ببشره ثم يوضع في بولة عميقة مع الصلصة والخل والزيت والتوابل ونقلب حتى تختلط المكونات.

نضيف الدجاجة في التتبيلة ويجب أن تكون مفتوحة من الظهر واحرصي على إدخال التتبيلة بين الجلد واللحم مع عمل مساج للدجاجة.

نجهز جريل أو شواية ونضع الشواية من ناحية الجلد ويجب أن تكون الحرارة عالية لكي تأخذ الصدمة ثم تقلب على الجانب الأخر.

وعندما ينضج الدجاج يقدم وهو ساخن مع أرز بسمتي وسلطة طحينة وزبادي. سر طراوة الدجاج المشوي يجب أن نستخدم دجاج لا يزيد عن 1200 جرام حتى ينضج بشكل سريع واحرصي على تنظيف الدجاجة وضعيها في الفريزر ليلة كاملة.

التتبيلة يجب أن تتكون من زبادي أو لبن رائب مع الخل وعصير الليمون جميع هذه المكونات تحافظ على السوائل داخل الدجاج وبالتالي تصبح أكثر طراوة. عمر شويل - جدة طريقة عمل الدجاج المشوي بتتبيلة الزبادي اللذيذة وسر التسوية بطعم أحلى من المطاعم - ثقفني

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