اصنعي بنفسك قناع الورد السحري للحصول على بشرة مشرقة وعطرة

يعد قناع الورد من مستحضرات التجميل الطبيعية المعروفة في بريطانيا حيث تقبل عليه البريطانيات للحصول على بشرة مشرقة وجذابة، كما أن هناك الكثير من الفتيات يردن الحصول على بشرة مشرقة وعطرة خالية من العيوب، وهنا سوف نقوم بتحضير هذا القناع بطريقة سهلة وهي خلط جميع المكونات حتى تتجانس بعد ذلك وضعها على الوجه لعدة دقائق، كما يتكون هذا القناع من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل مكان وهي ماء الورد والزبادي وزيت الورد ومكون آخر، وللحصول على نتيجة مبهرة يجب تكرار هذا القناع بشكل دائم والمواظبة عليه حتى تبقي البشرة لامعه ومشرقة دائما، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة تحضير قناع الورد السحري للحصول على بشرة مشرقة وشبابية بنتيجة مضمونة.

مكونات عمل قناع الورد

يحتوي قناع الورد على عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة للحصول على بشرة مشرقة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

القليل من زيت الورد.

كوب صغير من الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير قناع الورد السحري والحصول على بشرة مشرقة ولامعه يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط كوب من الزبادي مع ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ونقلبهم جيدا. بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقتان من ماء الورد مع القليل من زيت الورد ونستمر بالتقليب حتى تتجانس المكونات بشكل جيد.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم هنا طريقة سهلة لتطبيق هذا القناع السحري على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-