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طريقة عمل بيتزا سوبر سوبريم بمذاق أفضل من الجاهز، هي إحدى الوصفات الشهية التي يبحث عنها الكثيرون من محبي الأكلات السريعة لطعمها الرائع، كما يحبها الكثير من الصغار والكبار، وكثيرا ما يطلبونها من المطاعم، وفي المقال التالي سيقدم لكم موقع ثقفني طريقة عمل بيتزا سوبر سوبريم بمذاق أفضل من الجاهز. مقادير بيتزا سوبرسوبريم 3 أكواب من دقيق

1 كوب من الحليب دافئ

نصف كوب من زبادي

ملعقتان طعام من زيت زيتون

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر

1 معلقة كبيرة من الخميرة

1 معلقة صغيرة من البيكينج باودر

نصف معلقة صغيرة من الثوم البودرة

رشة ملح

دقيق سميد طريقة عمل بيتزا سوبر سوبريم بمذاق أفضل من الجاهز ضعي الزبادي بالعجان الكهربائي، ثم ضيفي إليه الحليب واخلطيه جيدا. أضيفي إلى الخليط كوبا واحدا من الدقيق مع الخميرة والسكر وامزجي المكونات مرة أخرى. أضيفي البيكينج باودر ورشة الملح وكمية الدقيق المتبقية، قومي بمزج جميع المكونات لمدة عشر دقائق حتى تصبح العجينة متماسكة ضعي العجينة في وعاء عميق وتغطى ضعي العجينة في مكان دافئ حتى تختمر قسمي العجينة إلى كرات متوسطة الحجم ثم ضعيها في صواني دائرية مرشوشا بها بعض السميد . افردي العجينة في الصينية بالسمك المناسب لكن ارفعي الحواف قليلا لوضع الحشو ضعي صلصة البيتزا على الوجه وأضيفي الطعم الذي ترغبي في أن تكون البيتزا به ضعي بالحواف الحشوة التي تريديها ثم اغلقيها جيدا توضع العجين في الفرن ساخن على درجة حرارة “180” درجة لمدة نصف ساعة. نخرج البيتزا من الفرن بعد تمام السوي ونرش عليها جبنة موزاريلا، ثم ندخلها الفرن مرة أخرى لتسيح الجبنة. نخرج البيتزا من الفرن وتترك لتهدأ ثم تقطع وتقدم في الأطباق. طريقة عمل صلصة البيتزا المقادير علبة من معجون الطماطم

طبق من صلصة الطماطم

ملعقة من الأوريغانو المجفف

ملعقة ونصف صغيرة ثوم مفروم مجفف

ملعقة صغيرة من البابريكا المطحونة طريقة عمل صلصة البيتزا احضري إناء عميق متوسط الحجم وضعي به المكونات وامزجيها جيدا حتى تمام التجانس قومي بتغطية الإناء جيدا واستخدميها عند الحاجة. عمر شويل - جدة طريقة عمل بيتزا سوبر سوبريم بمذاق أفضل من الجاهز - ثقفني

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