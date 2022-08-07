3 علاجات سريعة للتخلص من تشقق الكعب للأبد، يقدم لكم موقع ثقفني ثلاث طرق طبيعية تستطيعين من خلالها التخلص من تشققات الكعبين، حيث أن تشققات الكعب أمر مزعج جدا ولكن وجود علاج سريع لها أمر مطمئن وخاصة عندما يكون هذا العلاج من المنزل ومن المكونات الطبيعية، لذا يقدم لكم موقعا ثقفني طرق مجربة ومضمونة 3 علاجات سريعة للتخلص من تشقق الكعب.

مجربة ومضمونة .. 3 علاجات سريعة للتخلص من تشقق الكعب للأبد

الليسترين والخل

أحضري كوبا من الخل وكوب من ليسترين وكوبين من الماء

انقعي قدميك في هذا الخليط لمدة ربع ساعة ثم انزعي قدميك و أزيلي الجلد الميت بالحجر الخفاف

واشطفيها بالماء ثم جففيها وضعي مرطب

يحتوي الليسترين على الكحول و الثيمول، الذي يساعد على محاربة الفطريات التي قد تكون موجودة في أظافر القدم.

يعمل الثيمول على تهدئة الجلد، بينما تساعد الأحماض الخفيفة الموجودة في الخل تنعيم البشرة الجافة مما يجعل عملية تقشيرها سهلة.

جدير بالذكر أنه اذا كنتى تعانين من جروح في قدميك لا تستخدمي هذه الوصفة حتى شفاء هذه الجروح

الطريقة الثانية باستخدام دقيق الأرز والعسل

يمكنك صنع مقشر للقدمين من دقيق الأرز والخل والعسل

اخلطي ثلاث معالق من دقيق الأرز وملعقة صغيرة من العسل و3 قطرات من خل التفاح ثم قومي بمزج الخليط حتى يتجانس تماما ويشكل عجينة سميكة

قومي بوضع قدميك في ماء فاتر لمدة عشر دقائق

ثم افركيها بواسطة هذا المعجون برفق و سيساعدك في إزالة الجلد الميت

يمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين أو ثلاثة كل أسبوع

يساعد دقيق الأرز في تقشير البشرة يساعد على تنقيتها، بينما يعد العسل مطهر طبيعي مما يساهم في التئام التشققات بالكعبين ويعمل مع الخل على تنعيم البشرة الجافة والجلد الميت حتى تتمكني من تقشيره بسهولة.

مجربة ومضمونة “الموز”

قومي بهرس حبتين من الموز الناضج جيدا حتى تحصلي على عجينة ناعمة

افركي قدميك بالكامل بهذه العجينة مرورا بالأظافر وجوانب اصبع القدم.

كرري هذه الطريقة يومياً قبل الذهاب للفراش لمدة أسبوعين وستحصلين على نتيجة رائعة.

يحتوي الموز الناضج على العديد من الأحماض التي تعد مهمة للبشرة.

قد يبحث البعض عن علاج تشققات القدمين في يوم واحد فقط وهذه الوصفات تساعدك في الحصول على هذه النتيجة لكن الأفضل أن تستمرين عليها فترة لتحصلين على نتائج رائعة.