نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي علاج الشيب والشعر الأبيض الطبيعي والمذهل والصحية وأفضل من مراكز العناية بالشعر في المقال التالي
يعتبر الشيب والشعر الأبيض من أكثر المشاكل المزعجة بصورة كبيرة التي يعاني منها جميع الأفراد وخاصة السيدات والفتيات والشباب، كما أن الشيب المبكر والذي يصيب الشعر في مرحلة مبكرة من العمر يجعلنا نفقد الثقة في مظهر الشباب، وذلك نظراً لأنه يجعلنا نبدو في عمر أكبر مما نكون عليه ودائما ما يجعلنا نتجنب الظهور بشكل دائم في جميع المناسبات السعيدة والافراح والحفلات والأعياد بالصورة المطلوبة، وهناك العديد من الأفراد الذين يعانون من مشكلة الشيب المبكر والشعر الأبيض يلجأن إلي الذهاب إلى مراكز التجميل والعناية بالشعر وذلك لصبغ الشعر، وذلك عن طريق استخدام الصبغات الكيميائية الضارة والتي أصبحت منتشرة في جميع أنحاء دول العالم وخاصة في مصر بشكل كبير، وتعتبر هذه الصبغات والمستحضرات المستوردة شديدة الخطورة على صحة وسلامة المواطنين بشكل كبير، والتي قد تسبب في الكثير من الفترات إلي الإصابة بالأمراض السرطانية الخطيرة وذلك لخطورة منطقة الرأس والتي تعتبر من أهم المناطق الحساسة بالجسم، وهناك العديد من وصفات علاج الشيب والشعر الأبيض والتي تختلف عن بعضها البعض وذلك من الناحية السليمة والصحية وكذلك من ناحية المقادير المناسبة لطريقة عملها، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها في المنزل لعلاج الشيب والشعر الأبيض المميزة، وذلك أفضل من الذهاب الى مراكز التجميل والعناية بالشعر وبأقل جهد وتكلفة مادية وذلك لعمل أفضل وأقوى وصفة علاج الشيب والشعر الأبيض الطبيعية.
طريقة عمل وصفة علاج الشيب والشعر الأبيض ومكوناتها
المكونات
- ربع كوب من الحلبة.
- خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
طريقة التحضير
- نحضر إناء ونضعه على نار متوسطة، ونضع عليها خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وتقلب حتى تصبح على وشك الغليان تقريبا.
- عند تسخين زيت جوز الهند، نضع عليه ملعقتان كبيرتان من حبوب الحلبة، ونقلبهم جيدا. بعد خلط زيت جوز الهند مع حبوب الحلبة، نرفع الخليط من النار، ونتركه لمدة عشر دقائق حتى يبرد.
- بعد أن يبرد الخليط، نحضر مصفاة، لكي نقوم بتصفية حبوب الحلبة ونأخذ الزيت فقط في إناء محكم الغلق.
- نمشط الشعر أولا قبل وضع الزيت بمشط خشبي، ثم نضع الزيت على فروة الرأس حتى الأطراف.
- يترك الخليط على الشعر لمدة سبعة ساعات، بعد ذلك قومي بغسل شعرك بالشامبو المناسب، تلاحظين الفرق بين قبل وبعد الاستخدام لذلك تخلصي من مشكلة شيب الشعر.
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