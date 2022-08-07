بجانب كوب من الشاي اعملي فطائر هشة لكي ولعائلتك بمكونات اقتصادية

تعد الفطائر من المعجنات اللذيذة التي يعشقها ويقبل عليها الكثيرين وهي من الوجبات السريعة والخفيفة التي يتم تحضيرها في وقت قصير بدون تعب أو مجهود، كما تتكون هذه المعجنات من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والحليب والزيت والخميرة وهي العامل الرئيسي لنجاح الفطائر ايضا هناك مكونات آخرى بسيطة سوف نقدمها، فكثير من السيدات يردن تحضير وجبات سريعة ومختلفة لعائلتهم وهنا سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير فطائر هشة ولذيذة في المنزل بشكل ناجح حتى تستطيع السيدات تحضيرها بسهولة خطوة بخطوة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل فطائر هشة وشهية بأبسط المكونات في البيت.

مقادير عمل فطائر هشة

تحتوي الفطائر الهشة على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كوبين ونصف من الدقيق.

نصف كوب من الزيت.

٣ ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

رشة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

كوب من اللبن.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

٣ ملاعق من السكر.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير فطائر هشة ولذيذة بشكل ناجح يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-