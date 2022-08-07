نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بجانب كوب من الشاي اعملي فطائر هشة لكي ولعائلتك بمكونات اقتصادية في المقال التالي
تعد الفطائر من المعجنات اللذيذة التي يعشقها ويقبل عليها الكثيرين وهي من الوجبات السريعة والخفيفة التي يتم تحضيرها في وقت قصير بدون تعب أو مجهود، كما تتكون هذه المعجنات من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والحليب والزيت والخميرة وهي العامل الرئيسي لنجاح الفطائر ايضا هناك مكونات آخرى بسيطة سوف نقدمها، فكثير من السيدات يردن تحضير وجبات سريعة ومختلفة لعائلتهم وهنا سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير فطائر هشة ولذيذة في المنزل بشكل ناجح حتى تستطيع السيدات تحضيرها بسهولة خطوة بخطوة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل فطائر هشة وشهية بأبسط المكونات في البيت.
مقادير عمل فطائر هشة
تحتوي الفطائر الهشة على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- كوبين ونصف من الدقيق.
- نصف كوب من الزيت.
- ٣ ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.
- رشة صغيرة من الملح.
- نصف كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- كوب من اللبن.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ٣ ملاعق من السكر.
طريقة الإعداد والتحضير
لتحضير فطائر هشة ولذيذة بشكل ناجح يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- نحضر بولة عميقة ونقوم بخلط اللبن مع الزيت والخميرة ونقلبهم جيدا.
- بعد ذلك نقوم بإضافة البيكنج بودر والحليب البودرة مع رشة من الملح ونستمر بالتقليب.
- ثم نقوم بإضافة الماء الدافئ والسكر مع التحريك حتى يذوب السكر تماما.
- بعد ذلك ننزل بالدقيق بشكل تدريجي مع العجن حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.
- نترك العجينة حتى تتخمر لمدة لا تقل عن ساعة كاملة، بعد ذلك نشكلها حسب الرغبة كما يمكن حشوها بحشوات مختلفة.
- بعد ذلك نخلط حبة من البيض مع رشة من النسكافيه وندهن بها الوجه حتى يعطيها لمعان رائع ثم نرشها بالسمسم وحبة البركة.
- وهنا نكون قد قدمنا لكم أحلى فطائر هشة ولذيذ بجانب كوب من الشاي أو الحليب لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.
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