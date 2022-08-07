سواد السنين هيختفى …كريم من الصيدلية هيفتح بشرتك 10 درجات ويكسبك بشرة نضرة كالأطفال

البشرة النقية الصافية حلم كل فتاة وسيدة، لذا تنفق النساء الكثير من الأموال من أجل الحصول على بشرة فاتحة ونضرة سواء من خلال شراء منتجات التجميل غالية الثمن، أو من خلال الذهاب الى مراكز التجميل لعمل جلسات تنظيف وتفتيح للبشرة، الأمر الذي يكلفهم أموال طائلة، قولي وداعا لتلك الطرق المكلفة، الآن تستطيعين وبأقل تكلفة ممكنة الحصول على بشرة فاتحة بدون أي بقع داكنة، أو تصبغات واضحة، فقط كريم من الصيدلية يمكنه تفتيح بشرتك 10 درجات عن الطبيعي، سوف نتعرف عليه من خلال هذا التقرير.

كريم جهنمي لتبييض البشرة والجسم

مع دخول فصل الصيف والارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تعاني الطالبات وكذلك الموظفات إلى تعرض بشرتهن إلى الإسمرار بسبب الظروف الجوية، مما يؤدي إلى ظهور بقع داكنة في الوجه وخاصة تحت العينين، وكذلك في مناطق متفرقة من الجسم مثل الكوعين والركبتين واي منطقة تتعرض لأشعة الشمس الحارقة، واليوم معنا كريم جهنمي يتم شراءه من أي صيدلية وهو كريم لايت أب لتفتيح الجسم والبشرة.

فوائد كريم لايت أب

من أكثر الكريمات الآمنة على البشرة هو كريم لايت أب، حصل على نسبة مبيعات عالية بسبب فوائده العظيمة على الجسم والبشرة، ومن أهم هذه الفوائد:

يحتوي كريم لايت أب على فيتامين H، وكذلك فيتامين C، خلاصة أوراق الشاي والعرقسوس، والزنك.

يعمل على تفتيح آمن للجلد والبشرة لأنه خالي من اي مواد كيميائية ضارة.

سعره بسيط يناسب جميع الفتيات.

متوفر بصفة دائمة في الصيدليات.

الكريم آمن على المناطق الحساسة يمكن استخدامه دون خوف.

ليس له أي آثار جانبية ضارة بالجلد مثل باقي الكريمات التي تسبب بعضها التهابات أو تهيج للبشرة الحساسة.

يستخدم في محاربة التجاعيد وخاصة في السن المبكر.

الكريم سريع الامتصاص، وخفيف على البشرة.

يساعد في تفتيح المسام والحصول على بشرة حيوية وأكثر شبابا.

يعمل على تفتيح أي منطقة غامقة في الجسم وخاصة الكوعين والركبتين.

طريقة استخدام كريم لايت أب لتفتيح الجسم والبشرة

يستخدم كريم لايت أب على بشرة نظيفة، لذا يجب غسل الوجه أولا بالماء الدافئ قبل الاستخدام.

يتم وضع كمية مناسبة من الكريم على البشرة أو أي مكان غامق.

يتم عمل تدليك بحركات دائرية لمدة دقيقتين بواسطة الكريم.

يستخدم الكريم صباحا ومساءا للحصول على نتائج مضمونة.

كريم ستارفيل من الصيدلة لتبييض الجسم:

إنها واحدة من أكثر كريمات تفتيح البشرة شيوعًا؛ لأنه كريم فعال ينتمي إلى النطاق السعري المتوسط، يحتوي الكريم على العديد من الفيتامينات المختلفة، بما في ذلك فيتامين أ وفيتامين ب.

كما يشمل من بين مكوناته:

• مستخلص عرق السوس لتفتيح البشرة.

• وكذلك زيت الخروع الذي يوفر العديد من الفوائد ويغذي البشرة.

• يساعد الكريم على تغذية البشرة وترطيبها.

• كما أنه يلعب دورًا في توحيد لون البشرة ونعومتها.

• وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن أيضًا استخدامه لتبييض المناطق الحساسة.

• كما أنه ينقي البشرة من آثار التعرض للشمس.

• للحصول على أفضل النتائج نوصي باستخدام مجموعة Starville جل ليلي وصابون التفتيح.