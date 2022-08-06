نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار الهنديات لتطويل الشعر وتنعيمة بخلطة قنبلة ومعجزة تجعلة ينمو بدون توقف بسرعة رهيبة وتمنع الصلع والتساقط والنتيجة خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسرار الهنديات لتطويل الشعر وتنعيمة بخلطة قنبلة ، تطويل الشعر وتجميله من أكثرما تطمح إليه الفتيات الهنديات لأنهن يعلمن جيدًا أن الشعر الطويل معيار جمال وأناقة، فالعروس قرب زفافها تحلم بتسريحة جديدة، وملفتة للنظر، وتسريحات الشعر بوجه خاص تتطلب الطول والكثافة والنعومة لكي تتمكن خبيرة التجميل من الخروج بشكل رائع للشعر، لذلك قررنا تقديم أفضل وصفة قد تسمعين عنها لشعر طويل وصحي.

اسرار الهنديات لتطويل الشعر وتنعيمة بخلطة قنبلة

أحيانا ما يكون الشعر قصيرًا بسبب ضعفه، وسوء تغذيته، بما يعني أن وصول الدم إليه أقل مما يحتاجه، لذلك عليك أن تتأكدي من حصولك على تغذية مناسبة، وتشمل الخضر بصورة أساسية خاصة الجرجير والثوم.

ومن الممكن أيضًا أن تحتاجي لنمو سريع للشعر بعد فقده بسبب مرض ما كالثعلبة أو غيرها، وفي تلك الحالة يجب أن تتابعي مع طبيبك ليصف لك بعض الإبر التي يمكنك استخدامها لفترة معينة بانتظام لاستعادة نمو الشعر والسيطرة على عوامل فقده.

وهناك أيضًا وصفات مميزة تمنحك الشعر الطويل الذي طال السعي إليه، وأنا أخبرك أنه أصبح ملك يمينك منذ االلحظة.

عصير البصل لإطالة الشعر ونموه

عصيرالبصل، ذلك المكون الذي ربما تفكرين الآن في كيفية تحملك إياه على شعرك! سواء بسبب رائحته، أو احتمال شعورك بالحكة او الحرقة بسببه، لكنه من أسرع الوصفات التي تمنحك شعرًا طويلًا في فترة قليلة!.

كيفية استخدام عصير البصل لإطالة الشعر

جهزي بصلة متوسطة الحجم، وقشريها، ونظفيها ومن ثم قطعيها حلقات.

ضعي البصل في الخلاط، مع بعض الماء.

بعد خلطه ناعمًا ضعيه على شعرك لفترة لا تتجاوز 15 دقيقة.

اشطفي شعرك بالماء جيدًا ومن ثم استخدمي شامبو مناسب لتنظيفه وتغيير رائحته للأفضل.

عادات تساهم في إطالة شعرك

ربما تحتاجين لشيء مساعد بجوار وصفة تطويل الشعر، لكي تشعري بأنك قدمت لشعرك ما يستحقه من اهتمام وعناية، ولذلك عليك التأكد من منح شعرك التدليك الذي يحتاجه، وذلك على الهيئات التالية: