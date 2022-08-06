بياض صاروخى.. الليمون والعسل خلطة سحريه للعرايس لتبييض الجسم والبشرة والقضاء على السواد نهائيا

إليكم أفضل وصفات منزلية لتفتيح الجسم، هناك الكثير من الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى اسمرار البشرة ومناطق مختلفة من الجسم ومنها إهمال ترطيب هذه المناطق وهذه أكثر الأسباب شيوعًا، ولكن للحصول على جسم أبيض وخالي من أي بقع داكنة واسمرار يمكنك الاعتماد على مكونات يتم تحضيرها من مكونات طبيعية فالمكونات الطبيعية لا تعطي الهدف الذي تسعي من أجله فحسب وإنما تمّدك بفوائد أخرى ستلاحظينها بعد استخدام الخليط.

أفضل وصفات منزلية لتفتيح الجسم

من الوصفات التي يمكنك تحضيرها في المنزل لتفتيح مناطق الجسم المختلفة والبشرة وغيرها كل مما يلي:-

1. وصفة دقيق الشعير لتفتيح الجسم

المكونات المطلوبة:-

ملعقة كبيرة من دقيق الشعير.

كوب كبير من عصير الليمون.

ماء ورد.

خطوات وطريقة استخدام وصفة الشعير لتفتيح الجسم:-

قومي بإضافة المكونات في طبق عميق قليلًا وقلبيهم حتى يصبحوا خليط واحد متجانس.

بعد ذلك قومي بغسل المنطقة التي ترغبين في تفتيحها وابدئي في فرد الخليط عليها ودلكيها بحركات لطيفة لمدة ثلاث دقائق تقريبًا.

اتركي الخليط على المنطقة لمدة خمسة عشر دقيقة حتى يصبح الخليط جاف تمامًا على المنطقة ثم قومي بفركه وشطفه بماء فاتر أو ماء بارد.

جففي المنطقة جيدًا لأن عملية التجفيف ضرورية جدًا ويليها عملية الترطيب ثم قومي باستخدام هذا الماسك على المنطقة مرتين من كل أسبوع.

2. وصفة العسل والحليب للتفتيح

المكونات المطلوبة:-

عدة قطرات من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من عسل النحل الأبيض.

أربع ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

زيت اللوز الحلو وزيت جوز الهند.

خطوات استخدام وصفة الحليب والعسل والليمون للتفتيح:-

أحضري وعاء مناسب وضعي بداخله كل المكونات حتى تصبح متجانسة وناعمة تمامًا.

اغسلي بشرتك أو المنطقة التي ترغبين في تفتيحها ثم قومي بتطبيق الخليط عليها ودلكي جيدًا لمدة خمس دقائق.

اتركي الخليط على المنطقة لمدة حوالي نصف ساعة بحيث يصبح جاف تمامًا ثم قومي بشطفه بماء بارد أو فاتر.

جففي المنطقة ثم قومي بترطيبها بأي زيت أو كريم مرطب وقومي بتكرار استخدامها للتفتيح مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع.

لبان الدكر لتفتيح الجسم