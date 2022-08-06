نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون كوافير.. كريم لبان الدكر كولاجين طبيعي سحري للبشرة والجسم والقضاء على التجاعيد والترهلات للابد في المقال التالي

للحصول على أقوى كولاجين طبيعي وبدون أي آثار جانبية قومي بتحضير كريم لبان الذكر للتفتيح الفوري سواء للبشرة أو المناطق الداكنة في الجسم، حيث أن اللبان الذكر هو نبات مميز يحتوي على فوائد عظيمة خاصة وأنه غني بنسبة كبيرة من الكولاجين الطبيعي الذي يعمل على شد البشرة ويزيد من نضارتها وتفتيحها، وفي مقالنا اليوم سنقوم بتحضير طريقة بسيطة يمكنك من خلالها عمل كريم اللبان الذكر بخطوات سهلة ومكونات غير مكلفة. طريقة تحضير وصفة كريم لبان الذكر للتفتيح مكونات عمل الوصفة:- ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق اللبان الذكر.

أربع ملاعق صغيرة من كريم الفازلين الطبي.

نصف ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ماء ورد طبيعي.

زيت جوز الهند.

ماء فاتر. خطوات تحضير واستخدام كريم اللبان الذكر:- قومي بإضافة كل المكونات مع بعضها حتى تصبح متجانسة تمامًا ثم قومي بوضعه داخل حمام مائي أو داخل الميكروويف حتى تذوب المكونات بداخل بعضها.

ارفعي الخليط واتركيه حتى يبرد تمامًا ثم ابدئي في تطبيقه على بشرتك ودلكي جيدًا لمدة خمس دقائق ثم قومي بتركها على بشرتك لمدة لا تقل عن خمسة عشر دقيقة.

بعد أن يجف من على بشرتك قومي بشطفها بماء بارد ثم قومي بتجفيف بشرتك واحرصي على ترطيبها بأي كريم مرطب.

استخدمي الكريم مرة واحدة يوميًا أو على الأقل ثلاث مرات من كل أسبوع وستحصلي على نتائج ممتازة بعد فترة قصيرة. فوائد اللبان الذكر للبشرة يعمل اللبان الذكر على تقشير البشرة ويخلصها من أي جلد ميت أو زائد.

يخلص البشرة من أي اسمرار ويعمل على توحيد لونها الطبيعي ويخلصها من أي بقع داكنة.

يؤخر ظهور آثار الشيب على البشرة من خطوط وجه رفيعة أو التجاعيد التي تظهر أسفل العينين وتشد البشرة.

يحتوي على نسبة كبيرة من الكولاجين الطبيعي الذي يقضي على التجاعيد ويفيد الكثير من خلايا البشرة.

مرطب جيد للبشرة حيث أنه يحتوي على مواد مرطبة ويحمي البشرة من خطر الجفاف.

يسد مسام البشرة المفتوحة ويعالج حبوب الشباب ويخلص الأنف من الرؤوس والبثور السوداء. عمر شويل - جدة بدون كوافير.. كريم لبان الدكر كولاجين طبيعي سحري للبشرة والجسم والقضاء على التجاعيد والترهلات للابد - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدون كوافير.. كريم لبان الدكر كولاجين طبيعي سحري للبشرة والجسم والقضاء على التجاعيد والترهلات للابد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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