قنبلة التفتيح.. كريم النشا والقرنفل المبهر لتبيض الوجه وإزالة البقع الداكنة والتجاعيد من أول استعمال

طريقة عمل كريم القرنفل والنشا لتبيض الوجه وازالة التجاعيد والبقع الداكنة، القرنفل لاحظنا وضعه في الكثير من وصفات الخاصة بالجمال والشعر والوجه والجسم أيضا، لأننا نعرف أن شغل الشاغل لكل النساء هو الاهتمام بالبشرة والجسم والشعر وكل شيء يجعلها جميلة ولا يوجد بها أي مشاكل ولا عيوب حديثنا اليوم عن وصفة القرنفل والنشا في تبيض الوجه والقضاء على التجاعيد والتخلص من البقع الداكنة أيضا، وكل هذه مشاكل نواجهها كل يوم سبب عوامل الجو المختلفة أو التعرض إلى الشمس لفترات طويلة، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات وصفة القرنفل والنشا في تبيض الوجه والتخلص من مشاكل كثيرة في البشرة

إذا وضعنا القرنفل والنشا مع بعضهما البعض في وصفة واحدة لن تصدقي النتيجة المذهلة التي سوف نحصل عليها، مع العلم أن هذه الوصفة تناسب جميع أنواع البشرة وتناسب أيضا جميع الأعمار، ونحن نريد أن الجميع يستخدم الوصفات الطبيعية الخالية تماما من المواد الصناعية والكيميائية لأنها تؤثر على البشرة من كثرة الاستخدام على المدى البعيد، والعكس صحيح في الوصفات الطبيعية لا يكون لها أي تأثير على الإطلاق حتى لو تم استخدام طوال العمر، والآن سوف أقدم لكم مكونات وصفة القرنفل والنشا في تفتيح الوجه:

ثلاث أو أربع معالق من النشا.

ملعقة ونصف من الفازلين.

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة من زيت اللوز المر.

ثلاث ملاعق من ماء القرنفل المغلي.

خطوات تحضير وصفة القرنفل والنشا في تفتيح البشرة

لكي تكون جميلة في أقل وقت ممكن، يجب عليكم اتباع الخطوات الآتية وتتلخص الخطوات في: