كريم تفتيح الوجه سريع المفعول هيشيل كل البقع والكلف واثار الحبوب والتصبغات من اول مرة

كريم تفتيح الوجه سريع المفعول، من الممكن أن تقومي بإعدادها في المنزل بأكثر من طريقة وبالاعتماد على مكونات من المنزل ومن خلالها تتحقق النتيجة الإيجابية على البشرة والتي تتمثل في نضارة الجلد وتوحيد لون البشرة، ومن خلال ما يلي من تك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات حول أهم الخلطات الطبيعية والتي تعمل على إكساب البشرى سمة توحيد اللون، وفيما يلي نقوم بعرض أهم المقادير وطريقة التحضير المتبعة لتلك الوصفات الطبيعية.

كريم تفتيح الوجه سريع المفعول

من الممكن الاعتماد على مجموعة من الوصفات الطبيعية لتبيض البشرة بطرق سهلة، وأهم تلك الخلطات خلطة الخميرة الموحدة للون، ومكوناتها كالتالي:

المكونات

ملعقة صغيرة خميرة.

بيض بيضة.

زيت ياسمين.

ملعقة من النشا.

جل الصبار.

طريقة التحضير

إذابة جل الصبار بشكل جيد فوق حمام مائي.

يتم وضع الخميرة مع جل الصبار وتقليب المكونين معا.

لا بد من استعمال بقية المكونات ومزجها بشكل جيد.

الخليط يصبح جاهز للاستخدام، ومن المهم تركه قبل التطبيق عشر دقائق لإتمام تفاعل كل المكونات.

يتم وضع الخليط على البشرة 10 د ومن ثم يغسل الوجه بماء فتر.

يمكنكِ تكرار التطبيق مرتين أسبوعياً.

من بين أهم مزايا الخليط أنه يعمل على توحيد لون الجلد، وإزالة التجاعيد، والتخلص من أي تواجد للخطوط الرفيعة حول الفم وبجانب العينين.

وصفة العسل والزبادي للتفتيح الفوري للبشرة

من الممكن أن يتم تطبيق الخليط بالاعتماد على المكونات التالية:

ملعقتان من عسل النحل.

ملعقتان من الزبادي.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الليمون.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

من الممكن تحضير التركيبة باستعمال المكونات السابقة والخلط يكون كما يلي: