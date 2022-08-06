كباب الدجاج بأسهل وأسرع طريقة وبنكهة رائعة ولذيذة أحلى من المطاعم

كباب الدجاج ، من الأكلات اللذيذة والشهية والمميزة المحببة والمفضلة لدى الجميع، وهو يحظى بإقبال الجميع، لما له من مذاق خاص ورائع، نظرًا لتتبيلته المميزة، ونكهتها الفريدة، ويفضل الكثير تناوله في المطاعم، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمله بطريقة لذيذة وسهلة أحلى من المطاعم، وهو غني بالقيمة الغذائية ومفيد من الناحية الصحية أيضًا، نظرًا لأن الدجاج معروف بفوائده الصحية، بالإضافة لأنه يحتوي على زيت الزيتون، ومشوي بالفرن أيضًا، كما أنه سهل وسريع التحضير، ويمكنكم تحضيره في أي وقت، كما يمكنكم تناوله مع خبز البرجر وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كباب الدجاج بكل سهولة، وبألذ الوصفات وأحلى من المطاعم.

مكونات كباب الدجاج

يتكون كباب الدجاج من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وتعد التتبيلة أهم ما يميز الوصفة، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

700 جم صدور دجاج مفروم.

2 حبة طماطم مفروم في الخلاط.

حبة بصلة أحمر مفرومة في الخلاط ومصفاة.

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعم.

2 ملعقة كبيرة بقسماط.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة كمون مطحون.

ملح.

ملعقة صغيرة كركم.

20 مل زيت زيتون.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل كباب الدجاج بخطوات سهلة وسريعة، وبطريقة مميزة، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الدجاج المفروم والبصل المفروم وعصير الطماطم والبقسماط والبقدونس والكمون والملح والبابريكا والكركم وزيت الزيتون، ثم نخلط جيدًا حتى تتجانس المكونات.

ثم نغطي الوعاء بكيس بلاستيك ونضعه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

بعد ذلك نخرج الوعاء من الثلاجة، ثم نبل الأيدي بماء البصل، ثم نشكل خلطة الدجاج المفروم كرات صغيرة، ثم نضغط عليهم باليد قليلًا، ثم نرص الكرات في صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة.

ثم ندهن وجه الكباب بزيت الزيتون.

بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة 30 دقيقة.

ثم نخرج الصينية من الفرن.

ثم نقدم كباب الدجاج مع خبز الطاسة والسلطات والزيتون المخلل التفاحي والصوصات.

وبالهنا والشفا.

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المكونات

طماطم مقطع حلقات.

خيار مقطع حلقات .

فلفل ألوان مقطع شرائح.

كمون مطحون.

خس مفروم ناعم.

ملح.

طريقة التحضير