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طريقة عمل كريم لبان الذكر لتفتيح البشرة، تعاني أغلبية السيدات والفتيات من اسمرار بشرتهن وتكون البقع الداكنة نتيجة لتعرضهن لأشعة الشمس بشكل مباشر، علاوةً على تعرض العديد من المناطق للاحتكاك والجفاف، مما يحول دون توحيد لون البشرة، فتظهر بمظهر غير صافي، إلا أنه أثبتت التجارب والأبحاث العلمية أن لبان الدكر يلعب دوراً حيوياً في تفتيح البشرة وتوحيد لونها، علاوةً على فعاليته في التخفيف من آثار البقع الداكنة والتصبغات، والعمل علاج التجاعيد وعلامات تقدم السن، وذلك نظراً لاحتواء اللبان على مركب التربين خماسي الحلقات المسئول عن توحيد لون البشرة بما يمنحها الحيوية والنضارة. طريقة عمل كريم لبان الذكر لتفتيح البشرة المكونات 5 قطع من لبان الدكر.

كمية مناسبة من الماء.

قطعة من القطن.

وعاء مناسب الحجم. طريقة التحضير قومي بنقع قطع لبان الدكر في كمية مناسبة من الماء في وعاء مناسب الحجم.

اتركي اللبان منقوعاً في الماء لمدة ليلة كاملة.

اغمسي قطعة من القطن في الصباح الباكر في منقوع لبان الدكر، ثم مرريه على بشرتك بحركات دائرية لطيفة.

اتركيه على بشرتك لعدة ساعات، ثم اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.

كرري تلك الوصفة بشكل يومي مرة واحدة، لتحصلي على أفضل نتيجة ممكنة. وصفة لبان الذكر وزيت الزيتون لتبيض البشرة المكونات 5 قطرات من زيت لبان الدكر.

ربع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

نصف ملعقة من زيت الزيتون.

بضع قطرات من أي زيت عطري تفضلينه. طريقة التحضير قومي بإذابة زيت جوز الهند من خلال وضعه في إناء في الميكروويف لبضع ثواني، إلى أن يتحول قوامه إلى قوام سائل.

أضيفي زيت لبن الدكر إلى زيت جوز الهند، وقومي بمزجهما جيداً.

أضيفي الزيت العطري وزيت الزيتون إلى الخليط الناتج، وقلبيهم باستمرار حتى تمتزج جميع المكونات معاً، ويتكون خليط متجانس القوام.

افردي كمية من الخليط على يديك، ودلكي بشرتك حتى تتشرب كل كمية الخليط.

احفظي باقي كمية الخليط في عبوة مناسبة الحجم، ومحكمة الغلق، لحين استخدامه مرة أخرى.

احرصي على تكرار تلك العملية مرة واحدة كل يوم قبل النوم، لتستفيد بشرتك من الخليط الاستفادة المثلى، وستلاحظين حصولك على بشرة فاتحة صافية وناعمة من أول استعمال. عمر شويل - جدة طريقة عمل كريم لبان الذكر لتفتيح البشرة ومحاربة التجاعيد والتصبغات من أول استعمال - ثقفني

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