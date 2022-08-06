بكوب حليب اصنعي خبز العجوة الطري بقوام هش وخفيف مثل المخابز

خبز العجوة الطري من أجمل المخبوزات التي تستطيع جميع السيدات القيام بصنعها في البيت بدل من شرائها من الخارج، فهو يتميز بطعمه الجميلة ورائحته الرائعة التي تفوح منه أثناء وضعه بالفرن، وكثير من الناس يقبلون على تناوله بكثرة على وجبة الإفطار بجانب كوب من الشاي الساخن، وهو يحتوي على بعض العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، لأنه يمتلك العجوة اللذيذة التي تعطي للجسم الكثير من الفوائد الصحية الهامة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على عمل خبز العجوة الطري بقوام هش وخفيف أحلى من المخابز.

مكونات عمل خبز العجوة الطري بقوام هش

يتكون من بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

ربع كوب من الزيت.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

أربع أكواب من الدقيق الفاخر.

4 ملاعق كبيرة من السمسم.

نصف كيلو من العجوة المشكلة على شكل كرات صغيرة الحجم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير خبز العجوة الطري بقوام هش أحلى من الجاهز بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر بولة ونضع به الحليب، والخميرة الفورية، والسكر، والزيت ونقلبهم جيداً مع بعض. بعد ذلك نقوم بإضافة باقي المكونات ونقلبهم جيداً مع بعض بواسطة ملعقة خشبية. ثم نقوم بعجن الخليط بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة سهلة التشكيل. نغطي العجينة بكيس من البلاستيك ونتركها بدرجة حرارة الغرفة حتى يتضاعف حجمها. ثم نقوم بتقطيع العجينة إلي كرات متوسطة الحجم ونتركها جانباً حتى ترتاح قليلا. نقوم بفرد كرات العجين على شكل دائرة، ثم نقوم بوضع كرات العجوة في منتصف العجينة ونغلقها جيداً من الأطراف. ثم نضعها في السمسم حتى يلتصق السمسم بالعجين جيداً، ثم نقوم بعمل فتحات صغيرة في قطع العجين حتى تصبح مثل الوردة. نحضر صينية كبيرة وندهنها بقليل من السمنة ونرص عليها قطع العجين ونتركها جانباً حتى يتضاعف حجمها. بعد ذلك نقوم بوضع الصينية داخل الفرن ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل ونقدمها بألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل خبز العجوة الطري بالمنزل

توجد نصائح بسيطة يجب التعرف عليها وهى كما يلي:-

يفضل عجن المكونات جيداً حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.

تسخين الفرن من أهم الأمور الضرورية لنجاح عملية الخبز.

كما يفضل أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة.

استخدام دقيق من نوع جيد حتى نحصل على مخبوزات مثل الجاهزة.

يفضل ترك العجينة تختمر جيداً قبل التشكيل.

يفضل وضع العجينة في درجة حرارة الغرفة حتى يتضاعف حجمها.

كما يفضل أن تكون جميع المقادير المستخدمة بدرجة حرارة الغرفة حتى نحصل على مخبوزات ناجحة.

نخل الدقيق جيداً قبل وضعه على الخليط حتى لا تحدث كلكة أثناء العجن.

كما يفضل مراقبة الصينية جيداً أثناء التسوية حتى نحصل على لون ذهبي جميل للخبز.

عدم الإفراط في وضع الخمائر حتى نحصل على عجينة بقوام مناسب وهش.

طريقة عمل العجوة بالمنزل

سوف نتعرف على طريقة تحضير العجوة بكل سهولة وهى كما يلي:-