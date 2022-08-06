اقوى كيراتين طبيعي منزلي لفرد الشعر الخشن وتنعيمه كخيوط حرير من اول استخدام

اقوى كيراتين طبيعي منزلي لفرد الشعر من الممكن أن يتم تحضيره من خلال اتباع أكثر من طريقة، ومن بين أهم تلك الطرق ما سنقوم بتوضيحه فيما يلي من فقراتنا، حيث يكثر تساؤل الكثير من الفتيات حول الطريقة الأفضل لفرد الشعر الأكثر تجعد أو الخشن، حيث أنهن قد تجدن الصعوبة في تصفيف الشعر بالشكل المطلوب، وترغبن في الحصول على وصفة سريعة وفعالة تعمل على التحسين من شكل الشعر وانسيابيته ولمعانه، وعبر ما يلي نوافيكم بذكر أشهر الوصفات الطبيعية المحسنة لشكل الشعر، ونعومته كما سنوضح الطريقة المتبعة للتحضير.

اقوى كيراتين طبيعي منزلي لفرد الشعر

أفضل خليط كيراتين طبيعي لفرد الشعر يكون باستعمال النشا، حيث يعد خليط النشا من الخلطات الطبيعية المفيدة لشكل الشعر، ومكوناته كما يلي:

المكونات

ملعقة من النشا.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة زيت سمسم.

طريقة التحضير

من الخلطات الطبيعية المفيدة للشعر والتي يبدأ تحضيرها بإحلال الفازلين أو تحويله من الحالة كثيفة القوام للحالة السائبة حتى يسهل مزجه مع المكونات.

أضيفي النشا مع التقليب المستمر.

ابدئي في وضع الزيوت بالتدريج حتى تزيد كثافة الخليط.

يتم تطبيق الوصفة حوالي ربع ساعة على الشعر.

يغسل الشعر باستعمال ماء فاتر مع شامبو طبيعي عقب كل استعمال للخليط، وليس من الضار تكرار التطبيق حتى ولو بشكل يومي.

وصفة جل الألوفيرا والبيض لفرد الشعر الخشن

أفضل الخلطات الطبيعية التي من الممكن أن تحسن من ملمس الشعر وتزيد من نعومته، ومكوناتها تكون كما يلي:

المكونات

ملعقة جل الصبار.

• ملعقة من زيت الياسمين.

• ملعقة من زيت الجرجير.

• بيضة مخفوقة.

• ملعقة نشا.

طريقة تحضير