مثل كفتة المطاعم طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية على طريقة المطاعم بمكونات اقتصادية

كفتة الفراخ تعتبر من ألذ وأشهي الأكلات المحببة والتي يعشقها العديد من الأشخاص فهي من المأكولات المشهورة في معظم الدول فالكل يرغب في تناولها سواء كبار السن أو صغار السن، وطريقة عمل كفتة الفراخ سهلة ولا تأخذ وقت طويل لكي نقوم بعملها وكذلك المكونات التي تحتوي عليها غير مكلفة وبسيطة ومن ضمنها هي الفراخ فمن الأفضل أن نستخدم صدور المخلية المفرومة ناعم وأيضا نستخدم البقدونس المفروم والبصل والثوم وغير ذلك فهي تعد من الأكلات المغذية حيث أنها غنية بالعناصر الغذائية مثل البروتينات ومن الممكن أن يتم عملها بالكثير من الأشكال المختلفة فتكون على شكل أصابع أو كرات متوسطة الحجم ويمكن أن يتم حشوها بالجبن، ويمكننا أن نقوم بقلي هذه الكفتة في الزيت أو نضعها في الفرن ولكي تكون كفتة الفراخ مقرمشة لابد من تغليفها بالقسماط الناعم.

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية

مكونات كفتة الفراخ:

نصف كيلو من صدور الفراخ المخلية.

بصلة واحدة كبيرة الحجم.

نصف حزمة من البقدونس المفروم.

ثلاث فصوص من الثوم المهروس.

كوبان كبيران من البقسماط الناعم.

كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض.

بيضتان.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والزنجبيل والبابريكا.

كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي.

طريقة عمل كفتة الفراخ: