نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مثل كفتة المطاعم طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية على طريقة المطاعم بمكونات اقتصادية في المقال التالي
كفتة الفراخ تعتبر من ألذ وأشهي الأكلات المحببة والتي يعشقها العديد من الأشخاص فهي من المأكولات المشهورة في معظم الدول فالكل يرغب في تناولها سواء كبار السن أو صغار السن، وطريقة عمل كفتة الفراخ سهلة ولا تأخذ وقت طويل لكي نقوم بعملها وكذلك المكونات التي تحتوي عليها غير مكلفة وبسيطة ومن ضمنها هي الفراخ فمن الأفضل أن نستخدم صدور المخلية المفرومة ناعم وأيضا نستخدم البقدونس المفروم والبصل والثوم وغير ذلك فهي تعد من الأكلات المغذية حيث أنها غنية بالعناصر الغذائية مثل البروتينات ومن الممكن أن يتم عملها بالكثير من الأشكال المختلفة فتكون على شكل أصابع أو كرات متوسطة الحجم ويمكن أن يتم حشوها بالجبن، ويمكننا أن نقوم بقلي هذه الكفتة في الزيت أو نضعها في الفرن ولكي تكون كفتة الفراخ مقرمشة لابد من تغليفها بالقسماط الناعم.
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية
مكونات كفتة الفراخ:
- نصف كيلو من صدور الفراخ المخلية.
- بصلة واحدة كبيرة الحجم.
- نصف حزمة من البقدونس المفروم.
- ثلاث فصوص من الثوم المهروس.
- كوبان كبيران من البقسماط الناعم.
- كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض.
- بيضتان.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والزنجبيل والبابريكا.
- كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي.
طريقة عمل كفتة الفراخ:
- قومي بإحضار طبق عميق ونضع به الفراخ بشرط أن تكون مفرومة ناعم ونضيف إليه بصلة واحدة كبيرة الحجم من البصل المفروم.
- ثم نضع ثلاث فصوص من الثوم المهروس ونصف حزمة من البقدونس المفروم ويتم إضافة كوب واحد كبير من البقسماط الناعم.
- وبعد ذلك يتم وضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود وملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ.
- ثم قومي بوضع نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر ونصف ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والزنجبيل والبابريكا.
- ويتم عجن كل هذه المكونات مع بعض بطريقة جيدة حتى تتماسك جميع المكونات مع بعضها ثم نضعها في الثلاجه ونتركها لمدة ساعة أو أكثر.
- ونحضر طاسة عميقة ونضعها على النار ونضع بها كمية من الزيت ونحضر ثلاث أطباق ونضع في واحد منهم البيض والآخر نضع به البقسماط والطبق الثالث نضع به الدقيق.
- وقومي بتشكيل الكفتة على شكل كرات متوسطة الحجم أو أصابع ونضعها في الدقيق ثم في البيض ثم في البقسماط وبعد ذلك يتم وضعها في الزيت السخن ونتركها ليكون لونها ذهبي ومقرمشة.
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