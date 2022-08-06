خلطات هندية لتطويل الشعر وتكثيفه بجنون لكعب الرجل من أول استعمال

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عمر شويل - جدة خلطات هندية لتطويل الشعر وتكثيفه، الشعر يعتبر من الاهتمامات لكل فتاه لأن الشعر هو الذي يظهر الجمال ويبرز الشكل المميز، فلذلك تهتم ما أمراة بالعناية الدائمة بالشعر واستخدام روتين يومي للعناية بالشعر، باستخدام مواد طبيعية لا تسبب أي أضرار للشعر من استخدامها، والبعد عن استخدام كريمات الشعر التي تسبب أضرار كثيرة للشعر من تساقط الشعر والهيشان، ويبحثون عن وصفات تطويل الشعر بشكل سريع.

خلطات هندية لتطويل الشعر وتكثيفه بجنون

هناك الكثير من الزيوت الطبيعية التي تساعد في تطويل الشعر ومن مميزات الهنود الإهتمام بالشعر وبطولة فيستخدمون الزيوت بشكل مستمر.

فكل ما عليك إحضار زيت الزيتون وزيت السمسم وزيت جوز الهند وزيت اللوز وزيت الجوجوبا وزيت الخروع، قومي بخلط الزيوت مع بعضها البعض ثم قومي بتوزيعها على الشعر من الجذور وحتي الأطراف، اتركي الخليط على الشعر لمدة ساعتين ثم قومي بغسل الشعر جيداً باستخدام شامبو طبي مناسب للشعر ولا يتسبب في تساقطة.

أسهل وصفة لتطويل الشعر وتكثيفه وملئ الفراغات

المكونات

ملعقة من العسل.

ملعقة من الأفوكادو.

ملعقة من الزبادي.

ملعقة من السكر البني.

ملعقة من الموز المهروس.

ملعقة من خل التفاح.

طريقة التحضير والاستخدام

عليك خلط المكونات جيداً حتي تتجانس وتحصلين على عجينة ناعمة متساوية، قومي بتوزيع الخليط على فروة الرأس من الجذور وحتي الأطراف مع التدليك، ثم قومي بارتداء غطاء الشعر اتركي الخليط لمدة 20 دقيقة، ثم قومي بغسل شعرك جيداً بالشامبو والماء الفاتر، وعلي تكرار هذه الوصفة مرتين بالأسبوع للحصول على نتيجة.

وصفة سحرية لتطويل الشعر وتكثيفه

المكونات

ملعقة من القرفة المطحونة.

ملعقة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستعمال

قومي بخلط المكونات جيداً ثم عليك توزيعها على الشعر من الجذور وحتي الأطراف مع التدليك الجيد للشعر، عليك ترك الخليط على شعرك لمدة نصف ساعة حتي يتغلغل في الشعر بالكامل، ثم قومي بغسل شعرك بشامبو طبي مناسبة لنوعية شعرك ولا يحتوي على مواد كيميائية ضارة بالشعر، ويجب تكرار هذه الوصفة للحصول على نتيجة فعالة لأن المواد الطبيعية تفيد الشعر ومغذية.