بسكويت الشاي الإقتصادي ببيضة واحدة ونصف كوب زيت

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يتم البحث دائماً عن طريقة عمل بسكويت الشاي الإقتصادي لأن البسكويت من المخبوزات المحببة جداً للأطفال، وتحرص كثير من الأمهات على عمله في المنزل بدلاً من شرائه جاهز، ويمكنك عمل البسكويت بمكونات بسيطة جداً وغير مكلفة فهو لا يحتوي على زبدة ولا سمن، كما أنه من الوصفات السهلة التي تحضر بدون خلاط أو مضرب كهربي، ولنجاح عمل البسكويت التزمي بالمقادير المضبوطة للمكونات وبخطوات طريقة العمل للحصول على بسكويت خفيف بطعم رائع، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل بسكويت الشاي الإقتصادي بخطوات سهلة ومكونات متوفرة في المنزل. مكونات بسكويت الشاي الإقتصادي

سنقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل بسكويت الشاي الإقتصادي وكلها مكونات بسيطة ومتوفرة في المطبخ: بيضة بحرارة الغرفة.

كوب ونصف من الدقيق الفاخر.

نصف من السكر البودرة.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الفانيليا + رشة ملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من النشا. طريقة التحضير

يمكنك عمل بسكويت الشاي في المنزل بطريقة سهلة وسريعة كما يلي: في إناء عميق ضعي نصف كوب من السكر بودرة مع نصف كوب من الزيت، وبيضة واحدة بحرارة الغرفة، وملعقة صغيرة من الفانيليا، ورشة من الملح وقلبي بالمضرب اليدوي حتى تمتزج المكونات. اخلطي المكونات الجافة مع بعضها وهى كوب ونصف من الدقيق وملعقة كبيرة من النشا وملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ثم انخلي المكونات الجافة على الخليط السابق وقلبي جيداً. ثم قومي بعجن البسكويت باليد حتى تصبح العجينة ناعمة ولا تلتصق باليد. يمكنك إضافة ملعقتين من الماء إذا كانت العجينة جافة ولا تبالغي في إضافة الماء حتى لا يصبح البسكويت جاف وقاسي، أما إذا كانت العجينة طرية وتلتصق باليد أضيفي ملعقة واحدة من الدقيق لضبط قوام العجينة. قومي بفرد العجينة مباشرةً ثم قطعيها بقطاعة أو كوب لتشكيل البسكويت بشكل دائري. ثم قومي بعمل ثقوب في قطع البسكويت باستخدام شوكة طعام حتى لا يرتفع البسكويت كثيراً أثناء التسوية. ثم ضعي البسكويت في صينية مدهونة بالزيت مع ترك مسافة بين القطع لأن حجمها سيزيد أثاء الخبز في الفرن. يخبز البسكويت في فرن ساخن قبلها بعشر دقائق على درجة 180 مئوية في الرف الأوسط لمدة 20 دقيقة. عندما ينضج البسكويت ويأخذ لون ذهبي أخرجي الصينية من الفرن. نترك البسكويت يبرد تماماً قبل التقديم، وبألف صحة وعافية. يمكنك الاحتفاظ بالبسكويت في علبة نظيفة وجافة بحرارة الغرفة لأنه من المخبوزات التي لا تفسد سريعاً. عمر شويل - جدة بسكويت الشاي الإقتصادي ببيضة واحدة ونصف كوب زيت - ثقفني

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