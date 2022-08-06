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بسكويت الخلاط السريع من أسرع وصفات عمل البسكويت التي يمكن عملها في المنزل بقوام ناعم وطعم مثل الجاهز، وتتوفر مكونات عمله في المنزل ولا نحتاج لتحضيره شراء أي مكونات مكلفة، ويمكنك تشكيل البسكويت على حسب ذوقك بأكثر من شكل، كما يمكنك تزيينه بالشوكولاتة المذابة أو تقديمه سادة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة سهلة لعمل بسكويت الخلاط السريع في أقل وقت وبدون تعب وبمكونات إقتصادية. مكونات بسكوت الخلاط السريع

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة فانيليا + رشة ملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من بشر البرتقال أو بودرة عصير البرتقال (اختياري).

كوب إلا ربع من الزيت (150 مللي).

كوب إلا ربع من السكر (150 جرام).

كوب إلا ربع من النشا (100 جرام).

3 أكواب وربع من الدقيق (400 جرام). للتزيين 100 جرام من الشوكولاتة.

2 ملعقة كبيرة زيت. طريقة التحضير

في الخلاط ضعي البيض مع ملعقة صغيرة من الفانيليا، ورشة من الملح، وكوب إلا ربع من السكر، وملعقة صغيرة من بودرة عصير البرتقال أو بشر البرتقال. اخفقي المكونات جيداً حتى تمتزج مع بعضها. ثم أضيفي كوب إلا ربع من الزيت مع استمرار الخفق لمدة دقيقة. اخلطي المكونات الجافة مع بعضها وهى ثلاثة أكواب وربع من الدقيق وكوب إلا ربع من النشا وملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ثم أضيفي المكونات السائلة على المكونات الجافة، وقلبي باليد بدون مبالغة في العجن حتى تحصلي على عجينة ناعمة وسهلة التشكيل. قومي بتقطيع العجينة إلى كرات صغيرة ثم قومي بعمل خطوط على قطع البسكويت بشوكة الطعام للتزيين. يمكنك تشكيل البسكويت على حسب الذوق. ضعي البسكويت بعد تشكيله في صينية مدهونة بالزيت مع ترك مسافة بين قطع البسكويت. ضعي الصينية في فرن ساخن مسبقاً على درجة 180 مئوية في الرف الأوسط. نخرج البسكويت من الفرن عند تمام النضج ثم نتركه يبرد تماماً. نذوب الشوكولاتة على حمام ماء ساخن مع إضافة ملعقتبن من الزيت. نضع قطع البسكويت في الشوكولاتة المذابة للتزيين ثم ندخلها الثلاجة 5 دقائق فقط لتتماسك الشوكولاتة. ثم يقدم البسكويت بألف صحة وعافية. عمر شويل - جدة بسكويت الخلاط السريع أسرع وأشيك بسكويت بدون زبدة - ثقفني

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