نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بياض فوري للوجة والرقبة خلطة الكركم السحرية لتبييض الوجه والرقبة من اول مرة وتحدي في المقال التالي
توجد عدة مناطق بالجسم يكون لونها غامق ومن أهم هذه المناطق هي منطقة الرقبة فأن السواد بها يكون له شكل واضح وملحوظ فكل فتاة تسعى دائما عن الإستخدامات السريعة التي تعمل على تبييض الرقبة، فمن المعروف أن هذا اللون يظهر على هذه المنطقة نتيجة الكثير من الأمور المختلفة ومن أهم هذه الأمور هي تعرضها لأشعة الشمس الضارة فقد تتسبب لها إسمرار بشكل غير مرغوب فيه، وكذلك يتضح اللون الغامق على الرقبة نتيجة عدم تقشيرها أو تنظيفها بشكل مستمر لذلك ينصح دائما بتقشير الرقبة بإستخدام المقشرات الطبيعية فهي تعمل على إزالة خلايا الجلد الميتة من عليها لأن كثرت وجودها تجعلها باللون الداكن، فأن إسمرار الرقبة من الأشياء التي تجعل الفتاة تشعر بالخجل والإحراج وتريد أن تقوم بإستعمال الأشياء التي تساعدها على تبييض الرقبة في أسرع وقت ممكن فمن أفضل الأشياء هي الوصفات الطبيعية فتقوم كل إمرأة بالبحث عن أسرع وصفة طبيعية تساعد على تبييض الرقبة، فيمكننا أن نستخدم وصفة الكركم فهي قادرة على تبييضها في خلال فترة قصيرة جدا وبطريقة طبيعية ولا تسبب أي ضرر لها لأنها تتكون من مكونات طبيعية وتتواجد في أي مطبخ وبجانب هذا أنها لا تكون مكلفة.ومن الممكن أن نستخدم وصفة الكركم لتبييض الوجه أيضا والجسم نظرا لفوائدها الكثيرة بالنسبة للبشرة وعلى الرغم من وجود هذه الوصفة إلا أن نجد الكثير من الفتيات يستخدمون كريمات التفتيح الجاهزة والتي تتوافر في جميع الأسواق فهي تجعلنا نحصل على النتيجة المطلوبة ولكن يكون لها آثار سلبية اليك خلطة الكركم لتفتيح الوجه والرقبة
خلطة الكركم لتبييض الوجه والرقبة
مكونات خلطة الكركم لتبييض الرقبة:
النشا والزبادي لتبييض الوجه والرقبة
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الكركم.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.
طريقة عمل خلطة الكركم لتبييض الرقبة:
- نقوم بإحضار طبق مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الكركم ونصف ملعقة صغيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ويتم وضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي وقومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- وبعد ذلك يتم وضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها بطريقة جيدة لكي يتم الحصول على خليط متجانس.
- ثم نقوم بوضع هذه الخلطة علي الرقبة ونتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة تقريبا وبعد ذلك يتم غسلها بإستخدام الماء البارد.
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