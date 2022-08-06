خلطات طبيعية لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة الصاروخ من أول استعمال

تريد جميع الفتيات أن يكونالشعر طويل وكثيف ومستقيمًا لأنهن يعتقدن أن الشعر الجميل يبرز ملامحهن، ولتحقيق ذلك تحاول الفتيات استخدام الكريمات التي تغذي الشعر وتطيله، لكن بعض الكريمات تستغرق وقتًا طويلاً لتعمل والبعض الآخر له آثار سلبية على الشعر نتيجة لذلك تريد الفتيات أن يكون شعرهن ناعم الملمس دون استخدام أي مواد ضارة، وفي السطور التالية خلطات طبيعية لتطويل وتكقيف الشعر بسرعة الصاروخ

خلطات طبيعية لتطويل الشعر وتكثيفة

باستخدام الزيوت الطبيعية التي تحتوي على فيتامينات وبروتينات تساعد في تحسين نمو الشعر وزيادة كثافته. مكونات الوصفة كالتالي.

ملعقتين كبيرة من زيت جوز الهند

ملعقتين كبيرة من زيت الخروع

ملعقتين كبيرة من زيت اللوز

ملعقتين كبيرة من زيت الزيتون

طريقة الأستخدام الخلطة

تستخدم الزيوت الطبيعية التي تساعد على ترطيب البشرة وزيادة مرونتها في ترطيب البشرة الجافة والمتشققة، بسبب الفيتامينات الموجودة في زيت الزيتون والأماندا وزيوت الخروع والتي تساعد على تغذية وإطالة الشعر بسرعة

نقوم أولاً بغسل الشعر بالماء جيداً ويتم تجفيفه

ثم نضع مجموعة الزيوت زيت الزيتون والخروع وزيت جوز الهند وزيت اللوز في وعاء

بعد ذلك نقوم بتدفئة الزيوت قبل الاستخدام على الشعر

نوزع هذا الخليط الزيوت على الشعر

ثم يغطي الشعر ويترك هذا الخليط لمدة ساعة على الأقل

نقوم بعد ذلك بغسل الشعر وتجفيفه

خلطة زيت الجوجويا لتكثيف وتطويل الشعر

المكونات

ملعقة كبيرة من زيت الجوجويا

ملعقتين كبيرة من زيت جوز الهند

طريقة الاستخدام

نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضهم في وعاء ثم نضع هذه المكونات على الشعر مباشرة يترك هذا الخليط لمدة ساعة كاملة ثم يغسل الشعر ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين بالاسبوع

يجب مراعاة النصائح التالية لجعل شعرك أكثر لمعانًا ونعومة: