طريقة انفرجن ميثود لعلاج وتطويل الشعر بدون أضرار

تعد طريقة انفرجن ميثود إحدى الطرق التجميلية للحصول علي شعر قوي وحيوي، والتي تسعى كل سيدة وفتاة للحصول على مثل هذه الطرق التجميليلة للعناية بصحة ولمعان الشعر، فالشعر هو التاج الذي تتوج به كل فتاة علي عرش الجمال، لذلك تسعى دائما لمعرفة طرق العناية والاهتمام به، وبتغذيته وتطويله والحصول علي شعر قوي وجميل، وفي هذا المقال سوف نتعرف علي هذه الطريقة وكيفية استخدامها لعلاج كل مشاكل الشعر والحصول علي شعر صحي وجميل.

طريقة انفرجن ميثود لعلاج وتطويل الشعر

هذه الطريقة تعتمد علي تدفق الدم في فروة الرأس عن طريق استخدام الزيوت الدافئة و قلب الرأس لحل جميع مشاكل الشعر

ولكل نوع شعر زيت معين لذلك يجب اختيار الزيت الملائم لطبيعة الشعر، كما هو موضح:

الشعر الجاف يحتاج الي زيوت قوية تعمل علي ترطيب الشعر وتعويض الشعر عما يفقده من زيوت وافضل الزيوت للشعر الجاف زيت جوز الهند وزيت الارجان.

الشعر الخفيف المتساقط يحتاج الي زيت خفيف يغذي الشعر ولا يجعل ملمسه دهني مثل زيت الجوجوبا.

الشعر الدهني يحتاج الي زيوت خفيفه تعمل علي ترطيب الشعر و تغذيته ولكن لا تزيد الزيوت في الشعر مثل زيت الارجان وزيت اللافندر.

ولعلاج الشعر المتقصف نستخدم زيت السمسم وزيت الخروع فهي زيوت قوية تساعد علي الترطيب العميق للشعر والتخلص من الجفاف والتقصف.

الشعر العادي يستخدم زيت اللوز وزيت الجوجوبا وزيت الزيتون فهي زيوت مفيدة ومغذية للشعر.

تطبيق طريقة انفرجن ميثود