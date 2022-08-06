نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي مقشر منزلي لإزالة الجلد الميت والبقع الداكنة من الركب والاكواع من أول دهنة لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نجد أن مشكلة اسمرار الركب والاكواع من المشاكل الدائمة التي تعاني منها الكثير من السيدات والفتيات حيث عملت كل منهم بشراء الكريمات الخاصة بالتفتيح والقيام باستخدامها ونجد أن تلك الكريمات لا تجدي أي نفع لذلك عملوا هؤلاء بالبحث عن مقشر طبيعي للبشرة يكون بمثابة حل لذلك الاسمرار ويخلصنا من السواد المتواجد في الاكواع والركب فتم إيجاد مقشر طبيعي بواسطة السكر فهو من المقشرات الطبيعية التي تساعد على تقشير البشرة في وقت قياسي والقضاء على البقع والسواد الدائم وسوف نوضح طريقة تحضيره من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة المقشر الطبيعي

تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل وهي سهلة وبسيطة يكون السكر عنصر اساسي بها حيث تعمل حبيبات السكر على تقشير البشرة وسوف نوضح المكونات اللازمة لتقشير الاكواع والركب من خلال النقاط التالية.

ملعقة سكر.

٢ملعقة عصير ليمون كبيرة.

٢ ملعقة زيت زيتون.

ملعقة بن صغيرة.

طريقة تحضير المقشر

يتم تحضيره بخطوات بسيطة وسهلة ويمكن للجميع أن يقوموا بعمله في المنزل وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية.

نحضر وعاء ونضع به السكر والبن ونقلبهم حتى تختلط المكونات الجافة جيدا.

ثم نقوم بوضع الزيت عليهم ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس.

نقوم بعد ذلك بوضع عصير الليمون ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس.

نأخذ الخليط ونقوم بفرك به منطقة الركب والأكواع ونعمل على تدليك البشرة به.

نترك الوصفة لمدة ١٠ دقائق ثم نقوم بغسلها جيدا.

نلاحظ مدى التفتيح والتخلص من البقع والاسمرار من أول استعمال.

وصفة النشا للتفتيح

يكون النشا من المكونات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من الأماكن الداكنة وسوف نوضح طريقة عمل تلك الوصفة من خلال النقاط التالية.

المكونات:

نشا.

سكر.

ماء ورد.

زيت زيتون.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع به النشا والماء ونقلب المكونات جيدا حتى يتكون لدينا قوام كريمي.

نقوم بوضع ملعقة السكر مع التقليب المستمر.

نقوم بوضع زيت الزيتون ونستمر في التقليب حتى تمام التجانس.

نضع الوصفة على منطقة الأكواع والركب مع عمل الحركات الدائرية.

نترك الوصفة لمدة ١٥ دقيقة ثم نقوم بغسلها جيدا.

نلاحظ مدى التفتيح من أول استعمال لتلك الوصفة.

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