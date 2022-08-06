نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار الهنود.. فرد الشعر بالخميرة والعسل بديل الكيراتين بطريقة طبيعية بدون كوافير وبدون مواد كيماوية في المقال التالي
نناقش معكم اليوم وصفة من أفضل وصفات تنعيم الشعر وفرده وهي فرد الشعر بالخميرة وزيت الزيتون، فهناك الكثير من الفتيات التي تعاني من خشونة في شعرها كبيرة مما يجعل عملية تصفيف شعرها صعبة ومع كل مرة تقوم بتصفيف شعرها يتم تقصفه وتكسّره، فالخميرة تعمل على فرد الشعر بطريقة طبيعية كما تعمل على ترطيب الشعر وتنعيمه وجعل ملمسه أملس تمامًا، وهي أكثر الطرق الآمنة ونتائجها أفضل من نتائج فرد الشعر بطرق كيميائية ضارة.
كيفية فرد الشعر بالخميرة وزيت الزيتون
المكونات المطلوبة:-
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- كيس خميرة فورية.
- ملعقة واحدة من عسل النحل الطبيعي.
- نصف ملعقة من نشا الذرة.
طريقة استخدام وصفة الخميرة وزيت الزيتون لفرد الشعر بالخطوات:-
- اخلطي المكونات كلها مع بعضها في علبة زجاجية صغيرة و طبق صغير وعميق وقلبيهم جيدًا.
- بللي شعرك ثم قومي بتقسيمه إلى أربعة أقسام ثم قومي بتطبيقه بشكل متساو على كل قسم من الأقسام من الفروة حتى الأطراف.
- اتركي الخليط على شعرك لمدة لا تقل عن ساعتين مع مراعاة تغطيته بغطاء حراري حتى يحافظ على دفء الوصفة على شعرك.
- بعد ذلك قومي بشطف شعرك جيدًا بماء بارد ثم قومي بتركه حتى يجف بدون استخدام السشوار ورطبيه جيدًا واحرصي على تكراره مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع.
أهم فوائد ماسك الخميرة وزيت الزيتون للشعر
من الفوائد التي يمكن أن تعود على الشعر من خلال استخدام وصفة الخميرة وزيت الزيتون كل مما يلي:-
- يعمل ماسك الخميرة وزيت الزيتون على تخليص الشعر من أي خشونة ويسهل عملية تصفيفه.
- كما أنه يعمل على منع تساقط الشعر ويعالج مشكلة القشرة الموجودة في فروة الرأس.
- يعالج زيت الزيتون والخميرة تلف الشعر الذي حدث للكثير من الفتيات بسبب الضغط النفسي والقلق الذي يؤثر على الشعر.
- يمد خليط الخميرة وزيت الزيتون الشعر بالعناصر الغذائية المفيدة التي تغذي فروة الرأس وتعزز عمل الدورة الدموية.
- مفيد لجميع أنواع الشعر ويجعل ملمسه ناعم ويخلصه من أي حشرات لأنه عني بمضادات أكسدة وبكتيريا قوية.
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