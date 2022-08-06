كعبك هينور.. الليمون والفازلين سر القضاء على تشققات وخشونة الكعبين والسواد نهائيا من اول استعمال

يبحث الكثير من السيدات والرجال أيضًا عن أفضل طرق القضاء على تشققات الكعبين، فالمرأة أكثر ما تهتم به في حياتها هي نظافتها الشخصية والحصول على جسم أنيق وبشرة ناعمة وبدون أي شوائب، وكانت مشكلة تشقق الكعبين هي أحد أهم المشاكل التي يمكن أن تحدث بسبب عدة أسباب وأهمها عدم الترطيب الجيد للكعبين كما تتضمن بعض الأسباب الأخرى، وهي مشكلة كبيرة ولا تمثل ضرر ظاهري فقط وإنما تشكل ضرر على الصحة والجسم أيضًا وقد تتسبب في عواقب وخيمة أخرى.

كيفية القضاء على تشققات الكعبين في المنزل

هناك أكثر من طريقة يمكنكم أن تحصلوا على كعوب ناعمة وخالية من أي تشققات ومن بين هذه الطرق ما يلي:-

التخلص من تشققات الكعبين بالليمون

المكونات المطلوبة:-

حبة ليمون كبيرة.

زوجان من الجوارب القطنية.

زيت جوز الهند.

ماء ورد.

خطوات وطريقة استخدام وصفة الليمون لإزالة تشققات الكعبين:-

قومي بإحضار الليمونة وقومي بتقسيمها إلى قسمين وقومي بعصر القسمين وابدئي في تدليك كعبين بنصفي الليمون.

اتركي الليمون على كعبين وقومي بارتداء الجوارب على الليمون واتركيه لمدة نصف ساعة تقريبًا ثم قومي بإزالة الجوارب وتخلصي من الليمون.

رطبي كعبيك بعد ذلك بزيت الزيتون وماء الورد ثم قومي بشطف كعبيك بماء بارد واستمري على ذلك ثلاث مرات من كل أسبوع أو يمكنك تطبيقها يوميًا.

التخلص من تشققات الكعبين بالفازلين

المكونات المطلوبة:-

ملعقة كبيرة من كريم الفازلين الطبي.

كوب كبير من عسل النحل الأبيض.

ماء دافئ.

عصير ليمون.

خطوات وطريقة استخدام الفازلين للتخلص من تشققات الكعبين:-

أحضري وعاء كبير ثم قومي بإضافة المكونات بداخله وقلبيهم جيدًا حتى يصبحوا خليط واحد متجانس.

بعد ذلك قومي بنقع كعبين في الوعاء واتركيه لمدة نصف ساعة تقريبًا حتى يذوب الجلد الخشن والميت.

ابدئي في تقشير الجلد من على كعبيك بواسطة أي نوع من أنواع المقشرات أو بواسطة الحجر الطبيعي.

ثم قومي بشطف كعبيك بالماء البارد أو الفاتر ثم قومي بترطيبه بكريم مرطب أو بماء الورد واحرصي على ارتداء الجوارب أثناء الليل.

استمري على استخدام هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات خلال الأسبوع الواحد.

الأسبرين لعلاج تشقق القدمين.

لعلاج تشقق القدمين عليك استخدام الوصفة السحرية الأسبرين

قومي بطحن 5 حبات من الأسبرين ثم ضعي عليهم بعصير الليمون أو الماء .

اخلطي المكونات حتى تتكون عجينه طريه .

قومي بوضع هذا الخليط على كعب القدمين .

لفي قدميك بمنشفة مع تغطيها بكيس من البلاستيك لتطرية الكعب .

بعد مرور نصف ساعة قومي بكشط الرجل بالحجر .

بتكرار هذه الوصفة تحصلي على كعب ناعم .