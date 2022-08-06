كيفية التخلص من رائحة الفم الكريهة نهائيا بـ 3 طرق طبيعية من المنزل والنتيجة فورية

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عمر شويل - جدة كيفية التخلص من رائحة الفم الكريهة نهائيا وللابد، من أكثر الأشياء والمشكلات التي يعاني وتواجه عدد كبير جدًا من الأشخاص الرجال والنساء بمختلف الأعمار الصغير والكبير هي رائحة الفم الكريهة وبالأخص في الصباح الباكر بعد الإستيقاظ وهذه المشكلة تعرض الكثير منا إلى الإحراج والخجل أمام الآخرين وتجعلة يتجنب الحديث أو التقرب إلي الآخرين خوفا من شم هذه الرائحة الكريهة منه، هناك اسباب كثيرة جدا تؤدي إلى تكوين هذه الرائحة الكريهة في الفم مثل وجود بقايا طعام في الفم وعلى الأسنان كما من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى ظهور رائحة كريهة للفم هي وجود مشكلة في اللثة والأسنان، ولذلك يبحث الجميع عن طرق للتخلص من رائحة الفم الكريهة نهائيا في 10 ثواني من المنزل بمكونات طبيعية.

كيفية التخلص من رائحة الفم الكريهة نهائيا بطرق طبيعية

سنقدم لكم وصفة رائعة وطبيعية لعمل اقوي محلول يساعدك على إزالة الروائح الكريهة من الفم، مكونات الوصفة هي:

10 حبات من القرنفل.

ملعقة كبيرة من كربونات الصوديوم.

ربع كوب من ماء الورد.

نصف ملعقة من الملح.

ربع كوب من الماء.

طريقة تحضير واستخدام وصفة القضاء على رائحة الفم الكريهة

نأتي بإناء كبير ونضيف بداخلها ماء الورد والماء والقرنفل و كربونات الصوديوم والملح.

ثم نقلب هذه المكونات مع بعضهم جيدًا حتى يذوبا مع بعضهم.

بعد ذلك نضع الإناء على نار متوسطة حتى نتركه حتى يغلى.

عندما يغلي المحلول نتركه حتى يبرد ثم نسكبه في زجاجة نظيفة ومحكمة الغلق.

كل صباح ومساء وبعد تناول الطعام قم بالمضمضة بهذا المحلول سيقضي تماما على الرائحة الكريهة من الفم بشكل نهائي كما أنه مفيد للأسنان واللثة جدا.

الإكثار من شرب الماء للتخلص من رائحة الفم الكريهة

من أكثر الأشياء التي تساعد على التقليل من ظهور الروائح الكريهة للفم هو الإكثار من شرب الماء، وهذا لأن قد تكون سبب رائحة الفم الكريهة هو جفاف الفم وعند شرب الماء سنحافظ على رطوبة الفم وهكذا سنقلل من ظهور الرائحة الكريهة.

مضغ أوراق النعناع الأخضر لإزالة رائحة الفم

من الحلول السريعة جدًا التي تساعد على القضاء على رائحة الفم الكريهة بشكل نهائي خلال ثواني هو مضغ أوراق النعناع الأخضر على الفور ستختفي الرائحة الكريهة كما أنه سوف يعطي للفم رائحة رائعة ومنعشة، والنعناع مفيد للثة والهضم.