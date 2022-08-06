طريقة عمل مكرونة البيتزا أسهل وألذ وجبة غداء سريعة التحضير ومختلفة

مكرونة البيتزا ، من الوصفات الفريدة والمختلفة والتي تتميز بمذاق خاص ولذيذ وشهي للغاية، كما أنها من الوصفات الغنية بالجبنة، وهي وجبة مميزة وغنية كذلك بالصوص، كما أن مكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب المطابخ رغم مذاقها الغني واللذيذ،.

كما يوجد وصفات مميزة ولذيذة متنوعة يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل بانيه الدجاج بتتبيلة البصل المميزة، أو رول البطاطس الكرسبي، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل مكرونة البيتزا.

مكونات مكرونة البيتزا

تتميز مكرونة البيتزا بمكونات متوفرة وبسيطة وقد يكون أغلبها متوفر في المطبخ فهي وصفة تعد بمكونات بسيطة رغم مذاقها الغني والمميز وسنتعرف فيما يلي على مكوناتها وهي كالتالي:

كوب من عصير الطماطم المركز منزوع القشر.

ملعقتين صلصة.

ربع كيلو من المكرونة القلم.

أربع فصوص ثوم مفرومين.

ثلاث ورقات ريحان أخضر.

ملعقة صغيرة من مرقة الدجاج البودرة.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة زعتر مجفف.

نصف ملعقة صغيرة ريحان مجفف.

ملعقة صغيرة من السكر.

جبنة موزاريلا بدرجة حرارة الغرفة.

شرائح زيتون مخلل.

شرائح فلفل رومي ألوان.

طريقة التحضير

تتميز مكرونة البيتزا بمكوناتها البسيطة وطريقة تحضيرها السهلة والتي لا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت وطريقة تحضيرها كالتالي: