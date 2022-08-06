طريقة عمل مكرونة البيتزا أسهل وألذ وجبة غداء سريعة التحضير ومختلفة

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مكرونة البيتزا ، من الوصفات الفريدة والمختلفة والتي تتميز بمذاق خاص ولذيذ وشهي للغاية، كما أنها من الوصفات الغنية بالجبنة، وهي وجبة مميزة وغنية كذلك بالصوص، كما أن مكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب المطابخ رغم مذاقها الغني واللذيذ،.
كما يوجد وصفات مميزة ولذيذة متنوعة يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل بانيه الدجاج بتتبيلة البصل المميزة، أو رول البطاطس الكرسبي، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل مكرونة البيتزا.
مكونات مكرونة البيتزا
تتميز مكرونة البيتزا بمكونات متوفرة وبسيطة وقد يكون أغلبها متوفر في المطبخ فهي وصفة تعد بمكونات بسيطة رغم مذاقها الغني والمميز وسنتعرف فيما يلي على مكوناتها وهي كالتالي:
- كوب من عصير الطماطم المركز منزوع القشر.
- ملعقتين صلصة.
- ربع كيلو من المكرونة القلم.
- أربع فصوص ثوم مفرومين.
- ثلاث ورقات ريحان أخضر.
- ملعقة صغيرة من مرقة الدجاج البودرة.
- ملعقة صغيرة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة زعتر مجفف.
- نصف ملعقة صغيرة ريحان مجفف.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- جبنة موزاريلا بدرجة حرارة الغرفة.
- شرائح زيتون مخلل.
- شرائح فلفل رومي ألوان.
طريقة التحضير
تتميز مكرونة البيتزا بمكوناتها البسيطة وطريقة تحضيرها السهلة والتي لا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بسلق المكرونة سلقة كاملة في حلة مليئة بالماء ونضيف إليها ملعقة كبيرة من الملح.
- ثم نقوم بإعداد الصوص، فنقوم بإحضار إناء ونضع فيه القليل من زيت الزيتون ونضعه على النار، ونقوم بتشويح الثوم حتي يتغير لونه قليلا.
- ثم نقوم بتقطيع ورق الريحان الأخضر ونضيفه للثوم ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض.
- بعد ذلك نقوم بإضافة كوب عصير الطماطم المركز مع ملعقتي الصلصة وبقية البهارات والسكر والملح.
- ثم نقوم بتقليب جميع مكونات الصوص جيدا مع بعضها البعض حتي يثقل قوام الصوص.
- وبعدما يثقل قوام الصوص نقوم بتصفية المكرونة التي قمنا بسلقها من الماء ونضيفها للصوص مباشرة.
- ثم نقوم بتهدئة النار ونقلب المكرونة مع الصوص جيدا لمدة دقيقتين.
- ثم نقوم بوضع المكرونة في طاجن بحجم مناسب ونوزع المكرونة في الطاجن بشكل جيد.
- بعد ذلك نقوم بوضع كمية مناسبة من الجبنة الموزاريلا ونوزعها فوق المكرونة جيدا.
- ثم نقوم بتزيين الطاجن من الأعلى بشرائح الفلفل الرومي والزيتون المخلل.
- ثم ندخل الطاجن في الفرن على الرف الأوسط على درجة حرارة ٢٠٠ حتي تذوب الجبنة الموزاريلا.
- ويجب أن تكون النار مشتعلة من الأسفل.
- وبعدما تذوب الجبنة نقوم بإشعال النار من الأعلى حتي تأخذ الجبنة لون بني خفيف، وبعد ذلك نقوم بإخراجها من الفرن.
- ثم تكون مكرونة البيتزا جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
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