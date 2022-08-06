استخدامات أخرى لـ الكاكولا… كيراتين الكاكولا للشعر المجعد والخشن بـ ½ ساعة فقط

انتشر مؤخرًا العديد من الوصفات الغير متوقعة لفرد الشعر وتنعيمه، والتي شرعت الكثير من الأمهات والسيدات بتجريبها، وقد أظهرت بعضًا من تلك الوصفات والطرق فاعليتها حقًا عند التجربة، ومن أكثرها انتشارًا نظرًا لغرابتها وصدق فاعليتها هي الفرد بالكاكولا، وذلك لاحتوائه على بعض المواد الفعالة في فرد الشعر وزيادة نسبة نموه المعتادة، وكذلك خفض مقدار تساقط الشعر وتقصفه، لذا فقد أتينا لكم بأكثر الوصفات استخدامًا بهذا المكون، وسوف نوضح لكم التفاصيل عبر ما يلي، فتابعوا.

وصفات فرد الشعر المجعد بـ الكاكولا

فيما يلي بعض الطرق المختلفة تمامًا لفرد الشعر وعلاجه، وهي:

طريقة الحنة والكاكولا لفرد الشعر

يجب في البدء تحضير مكونات الوصفة وتكون “كوب واحد من الحناء البودر، وزجاجة كاكولا

ومقدار نصف كوب من عصير الليمون”، ثم نبدأ بتجهيز المزيج من خلال خلط الكاكولا مع الليمون في وعاء عميق

وبعدها يتم دمج الحناء مع السائل حتى يتجانسوا تمامًا.

ثم بعد ذلك نقوم بتغطية المزيج طوال الليل بشكل محكم كليًا، واستخدامه في صباح اليوم التالى بتوزيعه على الشعر كله من الأطراف حتى الجذور، ولفه باستخدام غطاء شعر بلاستيكي لمدة ثلاث ساعات، وبعدها يتم غسل الشعر جيدًا بالماء والشامبو المعتاد، مع ازالة أثار المزيج تمامًا.

طريقة ماء الورد والكاكولا

تكون مكونات الوصفة عبارة عن كوب من الكاكولا وأخر مثله من ماء الورد، وبعد تجهيز المكونات يتم خلطها معًا

ثم البدء في تدليك فروة الرأس كلها باستخدام هذا المزيج بدأ من الجذور وحتى أطراف الشعر، وذلك مع مراعاة تغطية الشعر به تمامًا

وبعد ذلك يتم تغطية الرأس جيدًا وتركها لمدة ساعتين، ثم يتم غسله جيدًا كالمعتاد، ويمكن استخدام الوصفة مرة أسبوعيًا ليس أكثر.

الكاكولا فقط لـ فرد الشعر