بالرغم من كثرة المخللات والمقبلات التي لا تخلو منها أي مائدة الطعام سواء في المناسبات أو في الأيام التقليدية، ولا يوجد أفضل من مذاق تلك المخللات والمقبلات وخاصة الخيار المخلل، حيث يتم إعداده بطريقة صحية فيكون مقرمش ولذيذ جدًا، ولهذا يقبل على تناوله الكثيرين دون استثناء سواء الكبار أو الصغار، وفي السطور التالية سوف نعرض لكم متابعينا أفضل طريقة لعمل الخيار المخلل اللذيذ في المنزل وبشكل سريع فقط في يوم واحد.

ما هي مكونات عمل الخيار المخلل اللذيذ في المنزل

تعتبر المكونات اللازمة لإعداد الخيار المخلل رخيصة ومتوفرة في كل منزل، حيث أنها تعتمد في الأساس على العنصر الأهم وهو الخيار، ولكن جاءت تلك المكونات كما يلي:

حوالي ربع كيلو من الخيار، ومن الأفضل أن بحجم صغير، حيث أن الخيار ذات الحجم الصغير هو أنسب أنواع الخيار للتخليل.

يسوف نحتاج إلى حوالي ثلاثة ملاعق كبيرة كبيرة ممتلئة من الملح الناعم.

كذلك سوف نحتاج إلى كمية مناسبة من الماء الذي سبق غليه.

عدد أربع فصوص فقط من الثوم المقطع على شكل حلقات دائرية.

حوالي نصف ملعقة كبيرة ممتلئة من النعناع الناعم المجفف والذي تم طحنه جيداً.

كما لا بد أن يكون لدينا ورق لورا، وسوف نضيف 2 ورقة منه فقط.

تقريباً مقدار ربع كوب فقط من الخل الأبيض العادي.

طريقة تخليل الخيار في المنزل بأسهل وأفضل طريقة

تعتبر الطريقة الخاصة بتحليل الخيار في المنزل من أسهل الطرق وأسرعها، وهي جاءت كما يلي:

نقوم في بداية الأمر بغسل الخيار تحت الماء الجاري بشكل جيد، وذلك حتى يتم إزالة أي أوساخ أو أتربة به.

نقوم بعدها من خلال استخدام سكين حاد بعمل شق طولي في منتصف الخيار، وذلك مفيد جداً لدخول التتبيلة بداخله.

نحضر الماء المغلي، ثم نقوم بإذابة الملح بداخله.

نجهز البرطمان النظيف الذي سيوضع به الخيار، ثم نضع الماء المغلي بداخله، وبعدها نضع الخيار فوقه.

يتم وضع كافة التوابل التي لدينا فوق الخيار.

يمكن غلق البرطمان جيداً، ثم تقليبه من خلال تدوير البرطمان أو قلبه حتى يمتزج الخيار مع التوابل جيداً.

يتم حفظ البرطمان في الثلاجة، ثم يتم إخراج بعض قطع الخيار منه لتناولها في كل وجبة ولكن في اليوم التالي وبالهنا والشفا.

أهمية وجود الخيار المخلل على السفرة

من الملاحظ أن المصريون لا يتعاملون مع الخيار المخلل على أنه شكل تقليدي للخيار، ولكنهم يعتبرونه صنف أساسي لا يمكن أن تخلو منه أي سفرة وخاصة في المائدة الرمضانية في شهر رمضان الكريم، وذلك بفضل أن الخيار أفضل المخللات الشعبية التي يعشق تناولها الجميع مع كافة الأكلات المختلفة، وفي جميع الوجبات دون استثناء.