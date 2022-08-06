النشا والشاي الأخضر الرهيب: لبشرة مشرقة بدون تجاعيد وتحدي2022

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عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا والشاي الأخضر الرهيب , حيث تعد البشرة والتجاعيد المبكرة التي تظهر في سن مبكر من العمر وشباب أكثر عرضه للترهلات البشرة, فهذا الماسك يساعد علي التخلص من التجاعيد ويشد البشرة وترهل الجلد وأصحاب الهالات السوداء, هذا الماسك يعمل علي تفتيح رائع جدا للهالات, ومع قرب العيد ومشكلة تفتيح البشرة هي الحلم مع الخروجات والمناسبات الصيفية كل هذا نضع فيه المكياج الذي مع الاستعمال المتكرر يضر بالبشرة ولكن الحل مع هذا الماسك الرائع مع الاستمرار عليه يعطي الوجه نضارة وبياض ناصع يعني لا داعي من المكياج في كل مناسبة فالماسك يعطي البشرة لمعه ونضارة طبيعية, ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل النشا والشاي الأخضر الرهيب والحل المناسب لكثير من المشاكل التي تواجه البشرة.٢٠٢٢

مكونات عمل النشا والشاي الأخضر الرهيب لبشرة خالية من أي عيوب وبشكل مبهر

سوف نتعرف على مكونات هذا الماسك مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل منزل وهي كالتالي:-

٢ باكة من الشاي الأخضر.

١ملعقة من النشا.

١ملعقة من ماء الورد.

١ملعقة صغيرة من كريم مرطب.

١ملعقة من بودرة الأطفال.

طريقة التحضير

أليكم طريقة تحضير الماسك بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كما يلي:-.

نحضر وعاء نضع فيه الشاي الأخضر ونضع عليه ماء الورد ونقلب بشكل جيد للغاية. بعد ذلك نضع ملعقة كبيرة من النشا ونقلب جيدا حتى يتجانس الخليط بشكل سليم. ثم نقوم بوضع ملعقة صغيرة من كريم مرطب ونقلب جيدا حتي تتجانس المكونات بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة من بودرة الأطفال نقلب الخليط جيدا للحصول على خليط كريمي. أصبح الخليط جاهز للاستعمال .

طريقة الاستخدام

اليوم سوف نتعرف على طريقة الاستخدام بطريقة مبسطة وسهلة جدا ومفيدة جدا للبشرة وهي كالاتي.

نغسل الوجه جيدا بغسول مناسب لكي ينظف البشرة من أي كريمات أو زيوت تفرزها البشرة.

نجفف البشرة جيدا بعد ذلك نقوم بوضع الماسك على البشرة ويوزع جيدا .

نترك الماسك حتي يجف تماما لمدة عشر دقائق أو اكثر.

ثم نغسل البشرة جيدا ونمرر مكعب من الثلج على البشرة لقفل المسام.

سوف ترى بشرة بيضاء ومشدودة بشكل رائع جدا ويمكن استخدام الماسك أكثر من مره في الأسبوع.

فوائد النشا والشاي الأخضر الرهيب لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد

أليكم فوائد هذا الماسك على البشرة والجسم فوائد مذهلة وروعة وهي كالتالي:-.