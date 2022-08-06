نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر مفعول كريم القرنفل والفازلين القنبلة الرهيبة للعرايس لتفتيح وتنعيم البشرة وشد التجاعيد هتخليكى شابة بوجة كالبدر مثل بشرة الاطفال والنتيجة رهيبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سر مفعول كريم القرنفل والفازلين القنبلة الرهيبة ، كريم القرنفل والفازلين للوجه من أفضل المكونات التي يمكنك استخدامها لأنه من غير المجهول مدى فائدة الفازلين للبشرة بوجه عام، وكذلك القرنفل، فبالتالي لو خلطناهما مع بعضهما سنجد نتائج ممتازة، وفي ما يلي سنوضح لك طرق مختلفة لاستخدام الفازلين مع القرنفل ونعطيك التصور الواضح للنتائج المترتبة على ذلك.

سر مفعول كريم القرنفل والفازلين القنبلة الرهيبة

يمكنك استخدام هذا الخليط للقضاء على المشكلات التي تواجهينها وتعلق في بشرة الوجه عند خروجك إلى الشارع، والمكونات كما يلي:

قرنفل مطحون.

فازلين.

ماء ورد من أنقى الأنواع.

الطريقة:

تتلخص الطريقة في استخدام هذه المكونات عبر وضعها في طبق وتقليبها جيدا.

يستخدم المزيج كماسك للوجه ولكن يجب أن تتأكدي أولا من أن وجهك نظيف لا يحتوي على أي نوع من المكياج ولا يحتوي أيضا على أتربة أو عوالق بمعنى أن لا تستخدميه فور رجوعك من الخارج، بل يجب عليك تنظيف وجهك أولا وبعدها تطبيق الماسك.

استمري في تدليك الماسك على الوجه لمدة 20 دقيقة وبعدها اغسلي وجهك جيدا.

كرري هذه الوصفة على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع.

فوائد استخدام القرنفل والفازلين للوجه

استخدامك لهذا الخليط يعطيك نتائج رائعة في وجهك وبشرتك حيث أنك يمكن أن تستفيدي منه في:

تجديد البشرة أولا بأول، والتخلص من كل الخلايا الميتة التي يمكنها أن تسد المسام.

كذلك تحصلين على تفتيح وتنعيم للبشرة.

مسامات أصغر حجما ونظيفة ومع ذلك تعطي فاعلية أكبر في التنفس والحفاظ على صحة البشرة.

ومع ذلك تعطي فاعلية أكبر في التنفس والحفاظ على صحة البشرة. بشرة مقاومة للعوامل الخارجية التي تتعرض إليها كالشمس والأتربة وعوادم السيارات.

بشرة شابة وجميلة ذات رونق رائع.

فوائد الفازلين للبشرة

للفازلين فوائده التي لا يمكن التغاضي عنها في بشرتك، حيث أنه يحافظ على ترطيبها الدائم كما انه يساهم في التفتيح ومعالجة أي مشكلات تتوافر في البشرة.

الفازلين كذلك يحافظ على بشرتك ضد العوامل الخارجية ويستعيد لونها الأصلي بعد ما تتعرض للحروق من الشمس في المصيف أو غيره.

كما أنه مساهم جيد جدا في التخلص من أي بقايا مكياج على وجهك ومن المعروف أن بقايا المكياج أكثر ما يسبب الضرر للبشرة.