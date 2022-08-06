اعملي بسكويت الزبدة اللذيذ بطريقة صحية وسهلة أحلى من الحلواني

بسكويت الزبدة اللذيذة يعد من ألذ المخبوزات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص خاصةً الأطفال، وهذا لأنه يتميز بمذاق طيب ورائحة جميلة جدا فهو من المخبوزات التي يوجد عليها إقبال شديد، لذلك تسعى الكثير من الأمهات لعمله في المنزل، وذلك حتى تضمن جودة المكونات ونظافتها حفاظاً على صحة أفراد أسرتها، وسوف نعرض لكم اليوم من خلال مقالنا هذا أفضل طريقة لعمل هذا البسكويت اللذيذ بكل سهولة وبدون تكاليف باهظة.

بسكويت الزبدة اللذيذ بطريقة صحية وسهلة

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل بسكويت الزبدة اللذيذ في المنزل بدون تكاليف عالية الثمن، وهذا لأن بمكونات هذه الوصفة تكون غير غير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وتتمثل هذه المكونات من التالي:

2 كوب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب من السكر الناعم.

عدد 2 بيضة.

كيس من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل بسكويت الزبدة الناعم اللذيذ في المنزل بطريقة بسيطة وسريعة؛ حيث أنه من ألذ المخبوزات التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص، وخطوات العمل متمثلة في الآتي:

نحضر وعاء عميق ونضع به كلا من الزبدة والسكر والبيض والفانيليا، ويتم الخفق بينهم جيدا بالمضرب الكهربي حتى يتم الحصول على قوام كريمي.

ثم في وعاء آخر نضع الدقيق والملح والبيكنج بودر، ومن ثم نقلب جميع جميع المكونات حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية.

يتم تشكيل العجينة بالشكل الذي ترغبه في صينية مبطنة بورق الزبدة.

يتم إشعال الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تسخن، ثم نضع بها الصينية لمدة عشر دقائق حتى تصل إلى اللون الذهبي.

نخرج الصينية من الفرن حتى تبرد ويتم رص البسكويت في طبق التقديم بجانب كوب من اللبن الدافئ.

نصائح عند عمل بسكويت الزبدة

عند عمل بسكويت الزبدة اللذيذ يتم اتباع بعض التعليمات حتى نحصل على طريقة ناجحة لعمله، وهى كالتالي:

يتم إشعال الفرن حتى يسخن قبل دخول الصينية، وذلك حتى نحصل على لون ذهبي مميز.

يجب أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة.

يجب عدم الإفراط في العجن حتى لا يصعب تشكيلها.

يجب ألا ننسى وضع ذرة من الملح.

وضع الدقيق تدريجيا حتى نحصل على عجينة ناعمة بدون أي تكتلات.

عدم وضع بيكنج بودر كثيرا حتى لا يزداد حجمها.

يجب استخدام دقيق خاص بالحلويات.

وضع الصينية في الرف الأوسط حتى لا يحترق.

بسكويت الزبدة للحوامل ومرضى القلب