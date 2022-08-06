طريقة عمل مزيل عرق طبيعي بالمسك يخلصكم من رائحة العرق يدوم 24 ساعة وتبيض فوري لمنطقة الابطين 

طريقة عمل مزيل عرق طبيعي بالمسك للخروج من المنزل فى فصل الصيف لابد من تعطير الجسم ووضع مزيل العرق، فهو أمر ضروري يساعد على التخلص من رائحة العرق الكريهة، وذلك لأن درجات الحرارة المرتفعة تسبب نمو البكتيريا وانبعاث الروائح الغير مرغوب فيها، ولكن مزيلات العرق الجاهزة تسبب ظهور أماكن داكنة تحت الإبط، وتغير من لون البشرة وتجعل لون بشرة الجسم غير موحدة، كما أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يستهلكون مزيلات العرق بشكل مستمر وبالتالي يحتاجون إلى ميزانية شهرية، لذلك يبحث الكثير عن طريقة عمل مزيل العرق الطبيعي في المنزل، ليساهم في تعطير الجسم وتفتيح لون البشرة.

طريقة عمل مزيل عرق طبيعي بالمسك

مزيلات العرق ضرورية ويستخدمها الكثير بشكل مستمر سواء في فصل الشتاء أو الصيف، ولكن يتم استخدامها بشكل كبير في فصل الصيف، نتيجة زيادة نسبة التعرق وانبعاث روائح غير عطرية من الجسم، ولا يمكن للكثير الخروج من المنزل قبل استخدام هذه المزيلات لتحسين رائحة الجسم، لذلك يبحثون عن طرق عمل مزيل عرق الجسم بمكونات طبيعية، ويمكن عمل هذا المزيل من خلال توفير المكونات التالية.

المكونات

ملعقة من الفازلين كبيرة.

1 ملعقة من بودرة التلك.

ملعقتين من الشبه المطحونة.

مسك

قطرات من زيت الياسمين أو الفل حسب الرغبة.

طريقة تحضير مزيل عرق طبيعي بالمسك

تحتاج البشرة إلى مرطبات في فصل الصيف لتهدئة التهابات البشرة، لذلك يتم استخدام الفازلين ليساعد على ترطيبها، ونحتاج إلى بودرة التلك في تفتيح لون البشرة والتخلص من أي أماكن داكنة تظهر على البشرة، كما يتم استخدام الشبه المطحونة وزيت الياسمين أو الفل في تعطير البشرة، ويمكن تحضير مزيل العرق الطبيعي في المنزل من خلال إتباع ما يلي.

الخطوة الأولي يتم فيها وضع الفازلين في حمام مائي.

بعد ذلك يتم وضع بودرة التلك والشبه في وعاء وإضافة الفازلين إلى الخليط مع التقليب.

يتم إضافة قطرات زيت الياسمين أو الفل إلى المكونات السابقة مع تقليب جميع المكونات.

يتم إضافة قطرات زيت الياسمين أو الفل إلى المكونات السابقة مع تقليب جميع المكونات. بعدها يتم وضع هذا الخليط في وعاء زجاجي نظيف ومناسب ويوضع في درجة الحرارة العادية.

يمكن استخدام هذا المزيل قبل الخروج من المنزل.

قد ذكرنا لكم من خلال الفقرات السابقة أنه يمكنك صنع مزيل عرق طبيعي في المنزل بمكونات طبيعية وليس لها أي أضرار علي البشرة كما أنه يمكن صنع مزيل عرق باي راءحتة تحبيها لذا يمكنكم الإستفادة من الفقرات السابقة من المقال ومعرفة كيفية عمل مزيل عرق طبيعي بالمسك حيث أن هذه المزيل يساعد في التخلص من رائحه العرق