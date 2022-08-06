انت الان تتابع خبر مشروبات صحية للوقاية من الشيخوخة والتجاعيد ومضاد للالتهابات أبرزها القهوة السوداء والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- تلعب الأطعمة والمشروبات التي نستهلكها بانتظام دوراً كبيراً في صحتنا، خاصة مع تقدمنا في العمر.

فقد يعد الالتهاب المزمن إحدى المشكلات الشائعة التي يمكن أن تساهم في تسريع عملية الشيخوخة. وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسهم في الالتهاب، مثل اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المصنعة والتدخين وغيرها.

الماء وقالت الدكتورة دانا إليس هونز، مؤلفة كتاب Recipe for Survival إن الحفاظ على رطوبة الجسم عبر شرب الماء هو أهم العادات التي تقلل الالتهاب.

كما أضافت أنه "عندما نشعر بالجفاف يضيف ذلك ضغطا إضافياً على الجسم، ويزيد الإجهاد من الالتهاب".

القهوة السوداء

في موازاة ذلك، من المعروف أن القهوة مشروب مضاد للالتهابات لأنها تحتوي على مادة البوليفينول ومضادات الأكسدة التي تحيد الجذور الحرة وتقلل من التوتر والالتهابات في الجسم.

كما تقليل الإصابة بمرض ألزهايمر يعتبر مرض ألزهايمر أكثر الأمراض انتشاراً خلال هدة الأيام فيمكن الوقاية منه عن طريق تناول الطعام الصحي ، وممارسة رياضه المشي يومياً وتناول القهوة بشكل يومي يساعد علي التقليل من خطر الإصابة بهذا المرض حيث أظهرت بعض الدراسات الحديثة أن الإنسان الذي يتناول القهوة يوميا تقل لديه نسبة خطر الإصابة بنسبة 65%.

مع ذلك، من المهم ملاحظة أن معظم الأبحاث تشير إلى الفوائد الصحية للقهوة السوداء، أي القهوة غير المحملة بالكريمة والسكر.

شاي الأعشاب إلى ذلك، أوضحت الدكتورة تريستا بيست أن معظم أنواع الشاي العشبي الساخن لها فوائد صحية بناءً على محتوياتها من المغذيات النباتية، والعديد منها مضاد للالتهابات ويساعد على تقليل السموم في الجسم وقالت إن العديد من أنواع الشاي هذه لها توليفات فريدة من العناصر الغذائية. على سبيل المثال، "شاي الكركديه، فهو على وجه الخصوص مصدر قوة لفيتامين سي.