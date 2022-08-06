انت الان تتابع خبر لتفتيح بشرتك والتخلص من العلامات والبثور والتجاعيد ستبهرك نتائج كريم الأرز عرفي على طرق عمله واستخدامه والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- الكثيرات من النساء تحرص تحرص على الاعتناء ببشرتهن من خلال اتباع عدة صيحات جمالية مميزة، ويُعد كريم الأرز الكوري من أفضل الكريمات التي تساعد على تفتيح البشرة في ثوانٍ، فتعرفي على مميزاته وطريقة صنعه واستخدامه، لتحصلي على بشرة فاتحة ونضرة وصحية.

مميزات كريم الارز الكوري

كريم الأرز الكوري سيجعلك تحصلين على بشرة ناعمة ونظيفة ونقية بلا شك، لذا فهو حلم كل فتاة، وهو فعال بشكل كبير في تفتيح بشرتك والتخلص من البقع والعلامات والبثور البيضاء والسوداء والتخلص من الكلف والتجاعيد والحصول على بشرة نضرة ومشرقة تماماً كبشرة النساء الكوريات؛ حيث يُعتبر الأرز من أشهر المكونات في كوريا، ويدخل في جميع المجالات الجمالية، لذا ننصحك باستخدام كريم الأرز الكوري الذي سيجعلك تشعرين بالفرق في ثوانٍ معدودة من أول استخدام.

طريقة صنع كريم الارز الكوري

لصنع كريم الأرز الكوري، قومي بوضع 3 ملاعق أرز أبيض مصري في وعاء على نار متوسطة، ثم قومي بإضافة كوب من الماء، واتركي الماء حتى يغلي، ثم قومي بإضافة كوب آخر من الماء، واستمري حتى يصبح قوام المياه أقرب للقوام الكريمى، ثم قومي بإحضار مصفاة ذات ثقوب ضيقة لتصفية الأرز وهو ساخن واستخلاص المياه، وكرري ذلك لعدة مرات حتى تصبح مياه الأرز نقية وخالية من أي تكتلات، وبعدها قومي بإضافة ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلو على الأرز، واخلطي المكونين جيداً، وأضيفي ملعقة من نشا الذرة، واخلطي المكونات مرة أخرى حتى تصبح ممتزجة تماماً، وقومي بوضع الكريم في برطمان محكم الغلق، واحفظيه داخل الثلاجة.

يمكن استخدام الأرز الكوري ككريم ليلي ليساعدك في ترطيب وتفتيح البشرة والتخلص من البقع والعلامات، فقط ضعي الكريم على بشرة نظيفة وجافة، وقومي بتوزيع الكريم على بشرتك برفق، حتى تتشرب البشرة الكريم تماماً، وفي الصباح قومي بغسل وجهك بالماء البارد و بالغسول المناسب للحصول على النتيجة المُرضية.