نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقه من النشا والبقدونس السحري هيقضي على تجاعيد الوجه ويفتح البشرة ٣ درجات في أسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم النشا والبقدونس لتبييض الوجه يعتبر من أهم المواد الطبيعية التي تستخدم في تفتيح الجلد حيث أنه له فوائد كثيرة ويجعل البشرة نضرة ومشرقة، فالبشرة تعد أول انطباع يمكن أن يأخذه الإنسان عن غيره ولهذا تهتم بها السيدات بصورة كبيرة.

كريم النشا والبقدونس لتبييض الوجه

تتعدد فوائد البقدونس والنشا للجلد ولهذا يتم استخدامهم معًا لمواجهة ما تتعرض له البشرة من مشاكل كثيرة بسبب العوامل الخارجية، ولهذا سنعرض لكم طريقة صنع كريم النشا والبقدونس لتبييض الوجه فيما يلي:

المكونات

تحتاجين إلى المكونات التالية لصنع كريم النشا والبقدونس:

ملعقة ص من جليسرين كريم.

ملعقة ك من إيفا كريم.

ملعقة ص من النشا.

ثلاث قطرات من زيت جوز الهند.

نصف كأس بقدونس تم فرمه سابقًا.

فيتامين د بمقدار كبسولة.

القليل من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

حتى يتم تحضير الكريم بجودة عالية يجب عليك اتباع التعليمات التالية:

ضعي البقدونس مع النشا في وعاء وابدئي بتقليبهم سويًا حتى تمام التجانس، وقومي بعدها بوضع زيت الزيتون ثم قلبي مرة أخرى. قومي بوضع فيتامين د إلى المكونات من خلال عمل فتحة بالكبسولة وإخراج ما بداخلها. قومي بإحضار وعاء آخر وأضيفي كريم إيفا والجلسرين وامزجيهم معًا حتى تتأكدي من تجانسهم سويًا. ضعي البقدونس والنشا مع الخليط الخاص بالكريمات وأضيفي له زيت جوز الهند، وقلبي كافة المكونات سويًا حتى يتم المزج بينهم جيدًا. ضعي الخليط على البشرة لفترة لا تقل عن الثلث ساعة أو حتى يصبح جافًا، وبعدها افركي الخليط واغسلي بشرتك بماء فاتر، ويفضل استخدام الكريم بشكل يومي.

كريم البقدونس والزبادي لتفتيح تصبغات الوجه

المكونات

نص كوب من البقدونس المفروم والمصفي.

وملعقه كبيره من الزبادي.

ملعقة كبيرة من النشا.

ونص ملعقة صغيرة من الدقيق الأبيض.

قطرتان من ماء الورد.

وقطرتان من عصير الليمون.

خطوات تحضير الوصفه

نحضر وعاء صغير ونقوم بوضع نص كوب عصير البقدونس ونضع معه ملعقة كبيرة من النشا ونتركه حتى يصبح قوامها ثقيل ونستمر في التقليب ونتركه جانباً حتى يبرد تماماً. نحضر وعاء صغير ونقوم بوضع جميع المكونات مثل الزبادي والدقيق وماء الورد وعصير الليمون ونخلطهم جيداً وبعدها نقوم بوضع خليط النشا والبقدونس عليهم ونقلب جيدا حتى يصبح الخليط متجانس. يضع القناع على البشرة النظيفه ونتركه لمدة ١٥ دقيقة حتى يجف تماما من الوجه وبعدها نقوم بغسله وتمرير قطعة من الثلج حتى يتم غلق مسام البشرة. نضع مرطب مناسب لنوع البشرة ونكرر هذه الوصفه مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة جيدة.

فوائد كريم النشا والبقدونس

إن هذا الكريم له العديد من الفوائد كالتالي: