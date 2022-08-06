القرنفل هدية ربانية لتطويل الشعر بسرعة مجنونة إلى الركب وينبت الشعر حتى لو اصلع يوقف التساقط الشديد ويعالج شيب الشعر والنتيجة مبهرة

القرنفل هدية ربانية لتطويل الشعر بسرعة مجنونة ، يمكنك استخدام القرنفل لإطالة الشعر بأمان مع ضمان نتائج ممتازة، وذلك لأنه ذي فوائد مذهلة لخلايا الشعر، فهو يمنح شعرك عناصر ومعادن مختلفة تدخل في نموه، وتحسن من صحته وتغذيته، كما أن له خصائص مانعة للالتهابات، ومكافحة لها، مما يعني صحة أفضل لفروة الرأس والبصيلات، فكيف يمكنك استخدام القرنفل لشعر طويل وناعم ذي ملمس جميل ومظهر أفضل، والأهم الرائحة التي لا يمكن إنكار مدى جاذبيتها.

القرنفل هدية ربانية لتطويل الشعر بسرعة مجنونة

يفيدك القرنفل في العناية بشعرك عن طريق منحه ما يحتاج إليه، فالشعر لا ينمو حينما يكون ه‍اك سبب يمنع ذلك، إما ضعف تغذية، أو مشكلات والتهابات في فروة الرأس، وهو يمد شعرك بفوائد عدة، منها:

تعزيز وصول الدم إلى بصيلة الشعر وجذوره، مما يمنح الشعر تغذية جيدة، وهذا يعني مقاومة أفضل، وحالة متجددة أكثر.

يساهم في تجديد خلايا الشعر ، وتحسين نموه وإنباته مما يقي المرء من فقدان شعره والإصابة بالصلع.

، وتحسين نموه وإنباته مما يقي المرء من فقدان شعره والإصابة بالصلع. مع استخدام القرنفل تلاحظ أن شعرك أصبح ناعمًا في مظهره وملمسه أيضًا، وهذا عائد لارتفاع قدرته على مقاومة العوامل الخارجية.

كما أنه ينظف المسامات، ويقضي على البقايا الميتة المتكومة بداخلها، ويحارب القشرة التي تعد مسبب أول لعدم نمو الشعر.

خلطة القرنفل وزيت جوز الهند للشعر

ستحتاجي فقط لخلط الزيوت من القرنفل وجوز الهند، مع توزيعهما على شعرك بعناية.

انتظري ساعة على الأقل، ثم اغسلي شعرك مع التدليك والماء المائل للدفء، ثم جففيه وصففيه بخفة.

وصفة القرنفل مع زيت الزيتون

يمكنك استخدام زيت الزيتون كإضافة مع زيت القرنفل للعناية بالشعر من فروة الرأس، وهذه الوصفة مناسبة لشعرك حال جفافه، أو تعرضه للحرارة كثيرًا.

من فروة الرأس، وهذه الوصفة مناسبة لشعرك حال جفافه، أو تعرضه للحرارة كثيرًا. اخلطي الزيتين، مع إضافة زيت الخروع، ومن ثم طبقيهما على شعرك بالكامل.

دلكي فروة رأسك بعناية وانتظري فترة لا تقل عن ساعتين قبل غسل شعرك.

وصفة القرنفل للتخلص من القشرة

هذه وصفة بسيطة، هدفها تنظيف فروة الرأس لمنحها الفرصة للتنفس وإنبات الشعر.