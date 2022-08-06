وصفة ولا في الخيال… استخدمي خليط زيت الزيتون مع القرنفل وشوفي النتيجة

ذُكر الزيتون في القرآن الكريم لأنه نبات غني بفوائده ومكوناته على الصحة العامة، لذا يستخدم زيت الزيتون في أغراض كثيرة منها أغراض غذائية وأخرى علاجية، هذا بالإضافة إلى دوره الفعال في الوصفات الطبيعية التي تعمل على العناية بالشعر والبشرة، أما القرنفل فهو أيضا من النباتات الهامة والمفيدة لصحة الجسم، فهو يشتهر بتسكينه آلام الأسنان، وكذلك يمنح الشاي نكهة مميزة وجميلة، كما يدخل أيضا في الوصفات التجميلية، ولكن ماذا اذا مزجنا هذين المكونين معا في وصفة واحدة؟ وما هي الفوائد العظيمة التي ستعود على الجسم في حالة تناولهما معا؟ كل هذه الأسئلة سوف نجيب عليها من خلال هذا التقرير فتابعونا.

وصفة زيت الزيتون والقرنفل

لتحضير وصفة طبيعية في منزلك بأقل تكلفة ممكنة وفي أسرع وقت من القرنفل وزيت الزيتون، لابد من إتباع تلك الخطوات والمكونات وهي:

المكونات

خمس ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

كذلك 10 حبات من القرنفل الغير مطحون.

كذلك 10 حبات من القرنفل الغير مطحون. كذلك كوب من الماء المغلي.

طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون والقرنفل

يوضع حبات القرنفل في الماء المغلي لمدة 15 دقيقة.

يتم تصفية المزيج ويضاف إليه زيت الزيتون.

يتم وضعه داخل الثلاجة حتى يبرد.

يمكن إضافة العسل الأبيض إلى المزيج للحصول على طعم جميل.

يتم تناول كوب من مزيج زيت الزيتون والقرنفل قبل النوم لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

يتم تناول هذا المشروب الصحي مرتين بالاسبوع.

فوائد وصفة مشروب زيت الزيتون والقرنفل