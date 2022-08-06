نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمل دجاج كنتاكي بالمنزل بكل سهولة بطريقة المطاعم مع كل التكات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عمل دجاج كنتاكي بالمنزل ترغب كل أم في معرفة طريقة تحضيره وسر مذاقه الشهي واللذيذ، لتوفيره لأبنائها في المنزل لتوفير المال وكذلك توفير الطعام الآمن لأطفالها ويعتبر دجاج كنتاكي من أشهر الوجبات السريعة في المطاعم بسبب سر تتبيلته طيبة المذاق المميز، ويقدم عادة مع الكايزر والبطاطس المقلية والكاتشب.

سر طريقة عمل دجاج كنتاكي بالمنزل

للحصول على أفضل نتيجة وطعم والوصول لمذاقه الخاص في المنزل بأقل التكاليف وأسهل الطرق اتبعي الخطوات التالية:

المقادير والمكونات”تكفي 4 أشخاص”:

1 دجاجة كاملة “كيلو”

1 كوب دقيق أبيض

1/2 كوب ماء

1 ملعقة كبيرة من نشاء الذرة

1 ملعقة كبيرة ثوم بودرة و البصل البودرة

2 ملعقة صغيرة من التوابل وهي البابريكا والكركم والفلفل الأسود المطحون وكذلك الشطة الحمراء.

1 ملعقة من البيكينج باودر

ملح

دقيق للتغطية

زيت للقلي

خطوات تحضير دجاج كنتاكي

اتبعي الخطوات بدقة للحصول على أفضل نتيجة:

نقوم أولاً بغسل الدجاجة جيداً، ثم نقطعها 8 قطع.

بعد ذلك نضع الدقيق في وعاء عميق ونخلطه مع جميع التوابل الموجودة في المكونات وكذلك نضيف الملح والنشا والبيكينج باودر ونخلطهم جيداً.

الموجودة في المكونات وكذلك نضيف الملح والنشا والبيكينج باودر ونخلطهم جيداً. ثم نضيف الماء إلى الخليط ونقلبه جيداً حتى تتشكل عجينة سميكة شبه سائلة.

نغمس قطع الدجاج في خليط الدقيق ونغطيها به جيداً.

في خليط الدقيق ونغطيها به جيداً. ثم نغلف قطع الدجاج المغطى بالعجينة بالدقيق الجاف ليغطيه بالكامل.

نترج الدجاج قليلاً حتى يتشرب التتبيلة لمدة نصف ساعة.

نقوم الآن بقلي الدجاج في زيت غزير على نار مرتفعة حتى يصل للون المطلوب وهو اللون الذهبي الفاتح.

يجب تغطية الدجاج داخل الزيت حتى تنضج الأجزاء الداخلية للدجاج مع التقليب الجيد والمستمر.

نرفع الدجاج المقلي على ورق ليتشرب الزيت الزائد.

على ورق ليتشرب الزيت الزائد. يقدم مع البطاطس المقلية وسلطة كلو سلو.

ملاحظة مهمة للحصول على أفضل نتيجة

يعتمد سر نجاح هذه الوصفة بشكل أساسي على التتبيلة وجودة التوابل وطول مدة النقع في التتبيلة لذلك يفضل تركها على الأقل نصف ساعة قبل القلي كذلك نجاح عملية القلي مهم جدا في الحصول على أفضل طعم مع النضج التام لكل أجزاء الدجاج.

فوائد الدجاج للجسم

هناك الكثير لا يحبون تناول اللحوم الحمراء ويفضلون اللحوم البيضاء كالدجاج حيث يوفر الدجاج كمية مناسبة من البروتين الطبيعي الذي يعمل على الحماية من هشاشة العظام وأيضًا يساعد في التخلص من التهابات المفاصل، كما أن الدجاج غني بالفسفور وذلك العنصر له دور كبير جدًا في حماية الكلى والكبد من الأمراض بالإضافة إلى أنه يعمل على تقوية الأسنان وحمايتها وأيضًا يساعد على تقوية الجهاز العصبي.