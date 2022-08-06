حققى حلمك.. لشعر انعم من الحرير كيراتين الشعر الطبيعي القنبلة لفرد وتنعيم الشعر الافريقى وتطويلة لحد كعب رجلك هيبقى خيوط حرير

حققى حلمك.. لشعر انعم من الحرير كيراتين الشعر ، كيراتين الشعر الطبيعي يختلف في نوعيته وآثاره عن الذي أصبحت كافة الفتيات يخضعن لتطبيقه لفرد وتنعيم الشعر، حيث أن الكيراتين الكيميائي يحتوي على عدد من المكونات التي تعمل على تغليف كل شعرة لحمايتها من عوامل البيئة، ولكن الكيراتين في حد ذاته ليس هو ما يمنح الشعر المظهر الناعم المطلوب، بل تضاف إليه مواد أخرى، تعمل على فرد بروتينات الشعر وتحويلها من الشكل الحلزوني الملتف إلى الشكل المفرود، وبالرغم من أن إتمام ذلك يمنح الشعر مظهرًا أجمل، إلا أنك لا تعلمين مدى الضرر الذي يحدث جراء تغيير طبيعة شعرك!

حققى حلمك.. لشعر انعم من الحرير كيراتين الشعر

من البديهي أنك بعدما علمت بأضرار الكيراتين الكيميائي على شعرك تحتاجين لمعرفة كيفية الحصول على شعر ناعم ومفرود بدون تعريضه لتلك المشكلات، ومن الجيد أن تعلمي أنه هناك الكثير من المكونات التي تساهم في فرد شعرك بصورة أفضل من الكيراتين، ونقدم لك تفاصيل بشأن ذلك في المقال الآتي فتابعينا.

البلسم العشبي كيراتين للشعر

يمكنك إنتاجه كنوع من الكرياتين الطبيعى لشعرك، فهو يعمل بطريقة طبيعية فعالة على فرد الشعر وتجميله، لذلك اتبعي الخطوات التالية للاستفادة منه:

استخدمي عشبة البابونج أو اللافندر، اطحنيها بشكل ناعم، ثم خذي منها قدر نصف كوب.

ضعي عليها كوبين ماء، مع وضعها على شعلة متوسطة حتى الغليان.

أضيفي حوالي ملعقة من الخل بعدما تغلي 30 دقيقة على الأقل.

صفي الخليط ودعيه يبرد.

اغسلي شعرك ببعض الماء مع شامبو من نوع جيد.

اشطفي جيدًا بالماء النظيف، ويفضل أن يكون دافئًا، ثم يصب المغلي على الشعر بحيث يتوزع على فروة الرأس كاملة.

كيراتين البيض والموز

هذه المكونات الطبيعية توفر لك نعومة فائقة بشعرك، حيث أنها تحتوي على مركبات قادرة على فرد الشعر دون إحداث أي ضرر فيه، وذلك بالطريقة التالية: