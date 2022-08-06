قناع القهوة واللبن لتبييض وتقشير البشرة فوريًا وإزالة البقع والجلد الميت

يُعتبر قناع القهوة باللبن من الوصفات الطبيعية الشهيرة في تفتيح لون البشرة وشد التجاعيد، بالإضافة إلى تقشير البشرة والتخلص من البقع والجلد الميت، كما يُعد هذا القناع ملائم لكل أنواع البشرة، ولا سيما البشرة الحساسة والبشرة الدهنية، وبالإضافة إلى ذلك فهو قناع من مواد طبيعية لا تسبب أي أضرار أو تهيج للبشرة، فضلًا عن كونه قناع رخيص الثمن، ومن خلال مقالنا هذا سوف نتعرف على طريقة تحضير قناع القهوة باللبن واستخدامه، وفوائد القناع للبشرة.

فوائد القهوة للبشرة

تعتبر القهوة متعددة الفوائد للبشرة والتي يلجأ إلى استخدامها الكثيرين للحصول على بشرة نضرة ، ومن أبرز فوائدها ما يلي:

تعالج مشاكل البشرة لاحتوائها على مضادات الأكسدة.

تحد من ظهور علامات تمدد لاحتوائها على الكافيين الذي يساعد على تمدد الأوعية الدموية، وتدفق الدم بصورة أفضل.

تقلل ظهور البقع عند التعرض للشمس، وتحد ظهور الخطوط الدقيقة، وتقاوم علامات الشيخوخة.

تقي من سرطان الجلد لأنها غنية بفيتامين B3.

تعالج حب الشباب والبثور والتهاب البشرة، والهالات السوداء، ويقاوم البكتيريا الضارة.

فوائد اللبن للبشرة

يمتلك اللبن فوائد متعددة للبشرة، أبرزها ما يلي:

يرطب البشرة.

يعمل على تقشير البشرة بفضل حمض اللاكتيك، ويزيل الجلد الميت المتراكم على سطحها.

يساعد على تفتيح لون البشرة، والتخفيف من الندوب.

يعالج الالتهابات ويزيد من نضارة البشرة.

يمنع الإصابة بحب الشباب والإكزيما والنخالة الوردية.

قناع تفتيح وتقشير البشرة من القهوة واللبن

بعد التعرف على فوائد القهوة واللبن للبشرة، يمكننا أن نستنتج أن خلط المادتين معًا سوف يكون قناع مفيد جدًا لعلاج أغلب مشاكل البشرة.

مكونات القناع

يمكنك تحضير قناع القهوة واللبن، للبشرة، من المكونات التالية:

ملعقة كبيرة من البن المطحون.

إلى جانب مقدار ملعقة كبيرة من الكاكاو.

كذلك 3 ملاعق كبيرة من اللبن الكامل الدسم.

طريقة تحضير القناع

يمكن بسهولة تحضير قناع البشرة من القهوة واللبن على النحو التالي: